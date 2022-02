Asssassin’s Creed Valhalla 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Sevilir sevilmez ama Assassin’s Creed serisinin çok büyük bir kitleye hitap ettiği aşikâr. Serinin son oyunu Assassin’s Creed Valhalla, bugüne kadar en çok gelir elde eden Assassin’s Creed oyunu olmayı başardı.

Ubisoft, Orgins'in ardından seriyi baştan aşağı RPG'ye dönüştürme girişimine devam ederken, bazı Assassin's Creed hayranları bunu eleştiriyle karşılayabiliyor. Fakat paylaşılan veriler, Ubisoft'un bu kararının aslında şirket açısından doğru bir karar olduğuna da işaret ediyor.

Assassin’s Creed Valhalla beğeniliyor beğenilmiyor tartışmaları sürerken ilk olarak 2020'de piyasaya sürülen oyunun, en fazla gelir sağlayan Assassin’s Creed olduğu açıklandı. Bunu tabii ki de dünyanın İskandinav mitolojisine olan hayranlığı ve piyasaya sürülen DLC’lere bağlamak mümkün.

Assassin’s Creed Valhalla 1 milyar dolar gelir elde etti

Şu ankilere ek olarak önümüzdeki aylarda Assassin’s Creed Valhalla’ya Dawn of Ragnarök adında bir DLC daha getirileceğinin duyurmasının ardından Sezon Bileti satışlarında artış görülmüştü. Bütün bunlar bir araya gelince Assassin's Creed Valhalla'nın en çok gelir elde eden Assassin's Creed olduğu ortaya çıktı. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot Assassin’s Creed Valhalla 1 milyar doları aşan kâr marjı ile en çok kâr yapan Assassin’s Creed oyunu olduğunu açıkladı.

Ana hikâyesi ve çeşitli yan görevleri yaparak çok rahat 100 saatten fazla vakit geçirebileceğiniz Assassin’s Creed Valhalla’ya bir de DLC eklenince içerik miktarı bayağı bir artıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Ubisoft, Wrath of the Druids ve The Siege of Paris adında iki adet DLC çıkararak oyuncuların beğenisine sunmuştu ve özellikle The Siege of Paris ile oyuna kısa kılıç gelmesi oyuncuları bir hayli sevindirmişti.