Assassin's Creed Valhalla ve Odyssey Birleşiyor

Ubisoft, iki Assassin's Creed oyununu bir araya getiren güncellemesi "Assassin's Creed Crossover Stories"i duyurdu. Güncelleme, Assassin's Creed Odyssey'in baş karakteri Kassandra ile Assassin's Creed Valhalla'nın baş karakteri Eivor'u Skye Adası'nda bir araya getirecek.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Assassin’s Creed için çok önemli bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, yeni bir içerik paketi oluşturulduğu ve ücretsiz olarak yayınlanacak bu içerik paketinin 2018'de piyasaya sürülen Assassin's Creed Odyssey ile 10 Kasım 2020'de piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla'yı birleştireceği ifade edildi.

Assassin's Creed hayranları iyi bilir. Bugüne kadar çok sayıda yapımla karşımıza çıkan serideki oyunlar, genelde insanlık tarihinin farklı dönemlerine odaklanır. Her oyunun ana karakterinin hikayesi de oldukça da farklıdır. Şirket şimdi, "Assassin's Creed Crossover Stories" olarak isimlendirdiği DLC ile bugüne dek pek de görülmemiş bir işe imza atacak. Kassandra ve Eivor, hazırlanan bu içerik paketinde bir araya gelecek.

Assassin's Creed Crossover Stories, her iki oyun için de kullanılabilir olacak

Assassin's Creed Crossover Stories, Assassin's Creed oyunlarının yeni güncellemeleri ile kullanılabilir oldu. Bu bağlamda; Assassin's Creed Valhalla'nın 1.4.1 kodlu güncellemesini yükleyen oyuncular ile Assassin's Creed Odyssey'in 1.5.6 kodlu güncellemesini yükleyen oyunseverler, her iki oyunu bir araya getiren bu özel içeriğe erişme imkanı yakalayacaklar.

İki Assassin's Creed oyunu için ortak olarak kullanılacak içerik paketi, Assassin's Creed Odyssey'in baş karakteri Kassandra ile Assassin's Creed Valhalla'nın baş karakteri Eivor'u Skye Adası'nda bir araya getirecek. İkilinin ilk karşılaşması, oldukça sert bir mücadeleye sahne olacak. Ubisoft, bu özel içerik için özel görevler oluşturmuş durumda. Bu görevleri tamamlayan oyuncular, karakterleri için özel ekipmanlar elde etmiş olacaklar.

Assassin's Creed Crossover Stories için hazırlanan tanıtım videosu