Assassin’s Creed Valhalla, Steam’de Satışa Sunuldu

Ubisoft verdiği sözü tuttu ve Assassin's Creed Valhalla'yı Steam'e getirdi. Ancak Steam'de, Epic Games'teki fiyatından çok daha pahalıya satın alınabilecek. İşte Assassin's Creed Valhalla'nın fiyatı ve sistem gereksinimleri...

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, radikal bir karar almış ve yeniden Steam'e dönmeye karar vermişti. Hatta dünyanın en popüler oyun serilerinden Assassin's Creed serisinin son oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Valhalla'nın da Steam'e geleceği açıklanmıştı. Şimdiyse beklenen oldu.

Daha önce yapılan açıklamalarda, oyunun 6 Aralık itibarıyla Steam'de listelenmeye başlayacağı ifade ediyordu. Öyle de oldu. Dün gece itibarıyla Assassin's Creed Valhalla artık Steam üzerinden de satın alınabiliyor. Ancak oyunun fiyatı, pek de iç açıcı seviyede değil.

Assassin's Creed Valhalla Steam fiyatı: 699,00 TL!

Assassin's Creed Valhalla'nın Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda, oyunun normal fiyatının 699,00 TL olduğunu görüyoruz. Ancak lansmana özel yapılan yüzde 67 indirimle bu oyunu 230,67 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

Aynı oyun, Epic Games'te 88,77 TL!

Assassin's Creed Valhalla, bugüne kadar Epic Games'te listeleniyordu. Oyunun normal fiyatı da 269 TL'ydi. Ancak Epic Games, Ubisoft'un popüler oyunu için kaçırılmayacak bir kampanya başlatmış durumda. 05.01.2023'e kadar devam edecek kampanya kapsamında, Assassin's Creed Valhalla'yı yüzde 67 indirimle 88,77 TL'ye satın alabileceksiniz. Aradaki fiyat farkını önemsiyor ve oyunu Epic Games'ten satın almayı düşünüyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.

Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460 Bellek 8 GB RAM Depolama 160 GB Ekran Kartı AMD R9 380 ya da NVIDIA GeForce GTX 960

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi Windows 10 İşlemci AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i7-4790 Bellek 8 GB RAM Depolama 160 GB Ekran Kartı AMD R9 380 ya da NVIDIA GeForce GTX 960

"Oyunlarımızı farklı kitlelere ulaştırmanın her yolunu deniyoruz"

Kısa bir süre önce Steam'e dönüş ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, Ubisoft yetkililerinden Jessica Roache olmuştu. "Ubisoft Connect aracılığıyla büyük bir oyuncu ekosistemi sağlarken, oyunlarımızı nerede olurlarsa olsunlar farklı kitlelere nasıl ulaştıracağımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz." diyen Roache, kararın nedenini bu şekilde açıklamıştı.