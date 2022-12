Steam'de 'The Game Awards 2022' İndirimleri Başladı

Steam, The Game Awards 2022 şerefine yeni bir indirim kampanyası başlattı. 12 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce lira cebinizde kalabilir. Biz de en kaçırılmaması gereken indirimleri derledik.

Video oyun dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan The Game Awards 2022 (Yılın Oyunu Ödülleri) için geri sayım sürüyor. Dünyanın en iyi oyunlarının seçileceği etkinlikler, 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu süreci boş geçmek istemeyen Steam ise tüm adaylara buradan ulaşabileceğiniz The Game Awards 2022 için özel bir kampanya başlattı.

Steam'in başlattığı kampanya kapsamında çok ciddi indirimler olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca biz de sizler için bir tavsiye listesi oluşturmaya karar verdik. Böylelikle 12 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, yüzlerce liralık tasarruf yapabilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, kampanya kapsamında kaçırmamanız gereken oyunlara yakından bakalım. Başlamadan söyleyelim: Bu oyunların hepsini satın alırsanız, toplam 1.952 TL tasarruf yapmış olacaksınız!

Steam The Game Awards 2022 kampanyasında kaçırılmaması gereken 10 oyun!

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Deathloop 539,00 TL 177,87 TL (%67) Kena: Bridge of Spirits 200,00 TL 100,00 TL (%50) It Takes Two 399,99 TL 159,99 TL (%60) Control Ultimate Edition 209,00 TL 52,25 TL (%75) Dishonored 2 259,00 TL 51,80 TL (%80) A Plague Tale: Requiem 550,00 TL 440,00 TL (%20) Forza Horizon 5 599,00 TL 389,35 TL (%35) Scorn 364,99 TL 273,74 TL (%25) NBA 2K23 699,00 TL 314,55 TL (%55) As Dusk Falls 184,00 TL 92,00 TL (%50)

Deathloop

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Deathloop, yayınlandığıı dönem büyük ilgi görmüştü. Bir yıldan uzun bir süredir hayatımızın içerisinde olan oyun, bu süreçte ödül almaya da doymadı. Eğer hala satın almadıysanız, yüzde 67 indirime giren bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Kena: Bridge of Spirits

Kena isimli bir karaktere hayat verdiğimiz oyunda kurgusal bir köye hapsedilmiş ruhları özgürleştirmeye çalışıyoruz. Grafikleriyle mest eden Kena: Bridge of Spirits, fiyatının hakkını sonuna kadar veren bir oyun.

It Takes Two

It Takes Two, son dönemlerin en eğlenceli oyunlarından bir tanesi. Grafik kalitesini önemseyen oyunculardan tam not alan It Takes Two'yu bir arkadaşınızla da oynayabilir, size verilen görevleri tamamlamaya çalışabilirsiniz.

Control Ultimate Edition

Deathloop gibi Control Ultimate Edition da son yılların en çok konuşulan oyunları arasında yer alıyor. 2020 yılında piyasaya sürülen ve 80'den fazla ödül alan oyunda, Jesse Faden isimli bir karakterin kayıp kardeşini arayacaksınız.

Dishonored 2

Aksiyon-macera türünde sevilen oyunlar arasında yer alan Dishonored 2, salgın sonrası değişen bir dünyada tahtından olan ve eski gücünü kazanmak için suikastçi olan Prenses Emily Kaldwin'in hikayesini anlatıyor. Dishonored 2, The Game Awards 2016'da en iyi aksiyon-macera oyunu ödülüne layık görülmüştü.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem, bu listedeki en yeni oyunlardan bir tanesi. A Plague Tale: Innocence isimli oyunun devamı niteliğinde olan yapım, göz alıcı grafikleriyle önümüzdeki ayların en çok konuşulan oyunları arasında yer alacak gibi görünüyor.

Forza Horizon 5

Yarış oyunlarına ilgi duyan tüm oyunseverler, Microsoft'un Forza Horizon serisini bilirler. Forza Horizon 5 ise bu serinin en yeni oyunu. Meksika'da geçen yarış oyunu, Steam'in başlattığı kampanya kapsamında yüzde 35 indirimle satın alınabiliyor.

Scorn

Son dönemlerde birinci şahıs korku-macera türünde bir oyun arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sanatsal yapısı ile kendine hayran bırakan Scorn'da, bulmacaları çözmeniz ve hikayeyi tamamlamanız gerekiyor.

NBA 2K23

NBA 2K23 için söyleyebileceğimiz pek de bir şey yok. Eğer NBA tutkunuysanız ve oyunun indirime girmesini bekliyorsanız, an itibarıyla yüzde 55 indirim yapılan NBA 2K23'ü satın alabilirsiniz.

As Dusk Falls

Yapılan seçimlerin oyunun sonucu belirlediği bir oyun olarak karşımıza çıkan As Dusk Falls, Türkçe arayüz ve altyazı desteğine de sahip. Böylelikle hikayeyi tam olarak anlayabilirsiniz.

