Ubisoft'un merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Shadows'un oyun süresi açıklandı.

Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows'un oyun süresi ortaya çıktı. Assassin's Creed Valhalla ile kıyaslandığında oyunun süresi nispeten daha az olacak gibi.

Stüdyonun Kreatif Direktörü Jonathan Dumont, Japonya’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada ana hikâyenin yaklaşık 30-40 saat, yan görevler ve ek içeriklerle birlikte toplam oyun süresinin 80 saati aşacağını belirtti.

Assassin's Creed Shadows yaklaşık 80 saatte %100'lenecek

Bu, Assassin’s Creed Valhalla kadar olmasa da oldukça uzun bir oyun deneyiminin bizleri beklediğinin göstergesi. Assassin's Creed Valhalla, ana hikâye için yaklaşık 61 saat, tamamı bitirilmek istendiğinde ise 150 saat süren devasa bir yapımdı fakat oyuncuların sıkıcı bulduğu getir-götür görevlerinden ders çıkaran Ubisoft, Assassin's Creed Shadows’un içeriğini daha kaliteli ve akılda kalıcı hâle getirmeyi hedefliyor.

Oyuncuları 16. yüzyıl Japonya’sına, Sengoku döneminin sonlarına götürecek oyun, Fujibayashi Naoe (şinobi) ve Yasuke (samuray) adlı iki oynanabilir karaktere sahip olacak. Ubisoft geçtiğimiz aylarda oyuncuların büyük ölçüde istedikleri karaktere bağlı kalabileceklerini ancak bazı görevlerde zorunlu karakter değişiklikleri olacağını açıklamıştı.

Büyük beklentilere sahip Assassin’s Creed Shadows, 20 Mart’ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.