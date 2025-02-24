Assassin's Creed Shadows'un fiziksel kopyaları çıkışına 1 ay kala oyuncuların eline geçti. Bunun ardından oynanış videoları ve diğer detayları sızdırıldı.

Son zamanların en çok beklenen oyunlarından olan Ubisoft imzalı Assassin’s Creed Shadows, maalesef bir türlü çıkış yapamamıştı. Öyle ki oyunun şimdiye kadar 2 kez ertelendiğini görmüştük. Son olarak belirlenen piyasaya çıkış tarihi 20 Mart’tı.

Oyunun çıkışına 1 aydan az bir süre kalmışken bugün Ubisoft’u çileden çıkartacak bir gelişme yaşandı. Assassin’s Creed Shadows’un fiziksel kopyaları satılmaya başladı, oynanış dahil birçok detayı sızdı.

Oyunun fiziksel kopyası, Facebook gibi platformlarda satılmaya başladı

Bugün sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Assassin’s Creed Shadows’un fiziksel kopyaları, oyuncuların eline geçti ve Facebook gibi yerlerden satılmaya başladı. Bu durum; oyunun oynanış videolarının, hikâyesi hakkında bilgilerin ve diğer detayların sızmasına neden oldu.

Sızıntının ardından sosyal medyada oyunun görüntülerini içeren birçok paylaşım yapıldı. Ancak şu sıralarda bu paylaşımlara ulaşmak zor. Öyle ki sızıntıyı fark eden Ubisoft, telif atarak birçok gönderiyi kaldırdı.

Yine de detaylı bakılırsa sızıntılara ulaşılabiliyor. Sızıntılarda oyundan görüntülere, konsolda oyunu oynayanlara ve dahasına erişilebiliyor. Henüz şirketten konu hakkında bir açıklama gelmediğini belirtelim. Oyunun PlayStation’da 85 GB boyuta sahip olduğu da sızıntılarda aktarılmış.