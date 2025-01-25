Assassin’s Creed Shadows’un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, Mart 2025’te çeşitli platformlarda çıkıyor.

Ubisoft, Assassin’s Creed serisinin Japonya’da geçen yeni oyunu Shadows için PC sistem gereksinimlerini duyurdu. Assassin’s Creed Shadows için sistem gereksinimleri açıklandı.

Mart 2025’te çıkması planlanan oyun, ikili kahraman yapısı ve ışın izleme teknolojisine dayalı grafik seçenekleriyle dikkat çekiyor. Assassin’s Creed Shadows, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PlayStation 5, Apple Silicon işlemcili Mac’ler ve Amazon platformları için yayımlanacak.

Assassin’s Creed Shadows için sistem gereksinimleri

Assassin’s Creed Shadows, oyunculara Yasuke adında bir samuray ile Naoe adlı bir shinobi suikastçı arasında seçim yapma fırsatı sunuyor. Oyun, dinamik mevsim değişiklikleri ve gölgelere dayalı gizlilik mekanikleri gibi yenilikçi özelliklerle geliyor.

Assassin’s Creed Shadows’un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu minimum ayarlarda oynayabilmek için kullanıcıların çift kanal 16 GB RAM, Ryzen 5 3600 veya i7-8700K işlemciye ve GTX 1070, RX 5700 ya da Arc A580 ekran kartına sahip olması gerekiyor. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise Ryzen 5 5600X veya i5-11600K işlemci ile RTX 3060 Ti, RX 6700 XT veya Arc B580 ekran kartları yer alıyor.

Bu donanımların, oyunu 1080p çözünürlükte çalıştırmak için yeterli olduğunu belirtelim. Daha yüksek çözünürlükler için, örneğin 2K ve üzeri ayarlar, GeForce RTX 3080, Radeon RX 6800 XT veya RTX 4070 Ti, RX 7900 XT ekran kartları öneriliyor. Ayrıca SSD depolama ve Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemi gereksinimleri arasında bulunuyor.