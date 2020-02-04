Assassin's Creed: Unity'nin Bazı Ülkelerdeki Absürt Fiyatı

Steam'de meydana gelen bir hata, Assassin's Creed: Unity oyununun bazı ülkelerde ilginç fiyatlara ulaşmasına neden oldu. 2014 yapımı oyun, kimi ülkede 1 kuruştan çok daha ucuzken kimi ülkede küçük bir servet niteliğinde fiyatlarla satıldı.

Yakın zamanda Assassin’s Creed: Unity oyunun satışıyla ilgili oldukça garip bir sorun ortaya çıktı. Dünyanın spesifik bir bölgesinde meydana gelen sorun, birçok ülkede kendini gösterdi. Oyun; bazı ülkelerde adeta sudan ucuz fiyatlara satıldı, bazı ülkelerdeyse bir ev parasından bile pahalı hâle geldi.

Assassin’s Creed: Unity’nin Steam sayfasında meydana gelen bir hata, oyunun Güneydoğu Asya bölgesindeki fiyatlarında karmaşaya neden oldu. Bazı ülkelerde birkaç kuruşa satılan oyunun bazı ülkedeki fiyatı tam 84.000 doları buldu.

500.000 TL’den fazla:

Mağaza fiyatlarını ayarlarken yanlış ülke seçimi gibi hatalar yapmak, mağazayı fiyat anlamında bir kaos ortamına sürükleyebiliyor. Valve sorumlularının başına da tam olarak böyle bir olay gelmiş gibi görünüyor.

Sorun ilk olarak Steam forumlarındaki kullanıcılar tarafından fark edilip bildirildi. Daha sonra durum, Asya merkezli haber sitelerine sıçradı. SteamDB’ye göre oyunun şu anda en yüksek fiyatla satıldığı ülke Malezya. Assassin’s Creed: Unity, ülkede 345 bin MYR, yani aşağı yukarı 84.000 dolar fiyatla satılıyor. Bu da oldukça lüks bir otomobilin ya da İstanbul’da ortalama bir evin fiyatından belki de daha fazla bir fiyat.

Asyalılar 1 kuruşun altındaki oyundan faydalanıyor:

Endonezya ise oyunun en ucuz fiyatla satıldığı ülke olarak haberlere yansıyor. Oyun, şu anda ülkede 0,002 dolara satılıyor. Yani ülkemiz para birimine göre 1 kuruş bile etmiyor. Güney Kore, 10 cent fiyatla ve Filipinler ise 2 dolar fiyatla oyunun garip fiyatlara satıldığı ülkeler arasında yer alıyor.

Oyun Çin’de de oldukça ucuz durumda. Assassin’s Creed: Unity’nin Çin’deki fiyatı 5 dolar ancak tahminlere göre bunun nedeni yapılan fiyatlandırma hataları değil. Çin hükûmeti şu anda salgından dolayı ülke sınırları içerisinde tuttuğu vatandaşlarını eğlendirebilmek adına oyunlarda büyük fiyat değişimleri uyguluyor. Diğer ülkelerde de oluşan sorunun kısa zamanda düzeltilmesi bekleniyor.