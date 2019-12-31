Günlük hayatınızda vaktinizin önemli bir kısmını oyunlara harcayan biriyseniz oyunlarınızdan uzak kalmak sizin için tatsız bir durum olabilir. Bu noktada oyuncuların dışarı çıktılarında bile oyunları hakkında bilgi edinebildikleri bir uygulama tasarlamak için yola çıkan geliştiriciler, Steam mağazasını Apple Watch'a getiren Smoke isimli uygulamayı yayınladılar. Gelin bu uygulamanın yeteneklerine yakından bakalım.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünya genelinde iPhone cihazlarıyla popüler olsa da şirketin son zamanda piyasaya sürdüğü giyilebilir teknoloji ürünleri, son derece iyi satış rakamları elde ediyor. Öyle ki açıklanan son gelir analizlerinde Apple’ın giyilebilir ürün kategorisi, 2019'un 4. çeyreğinde 6,5 milyar dolar gelirle bir rekora imza atmıştı.

Şirketin giyilebilir ürünlerinden biri olan Apple Watch ürünleri, akıllı saat satın almak isteyen kullanıcıların genelde ilk tercihi oluyor. Apple Watch Series 5'te birçok yenilik sunan Apple, geliştiricilerin de desteğiyle bu akıllı saatlerin yeteneklerini geliştiriyor. Damien Sheridan isimli bir geliştiricinin yayınladığı Smoke isimli uygulama, özellikle oyunlarla içli dışlı olan Apple Watch sahiplerini mutlu edecek gibi görünüyor.

Smoke, Steam mağazasını Apple Watch'a taşıyor:

Apple Watch'unuzda Steam oyunlarını oynamak istiyor olabilirsiniz ancak Smoke'un yetenekleri arasında böyle bir durumun olmadığını baştan belirtelim. Smoke isimli uygulama, Steam'in bazı parçalarına Apple Watch üzerinden erişim imkânı sunuyor. Yani kullanıcılar, isterlerse bu uygulama aracılığıyla oyunlarını ve başarılarını inceleyebilir, arkadaşlarının çevrimiçi olup olmadığını kontrol edebilir ve onların hangi oyunları oynadığını anlık olarak görebilirler.

Steam'in sevdiğiniz oyunlar hakkında satış ve güncelleme haberlerini yayınladığı Haberler kısmına da Smoke uygulamasıyla Apple Watch üzerinden erişmek mümkün. Ayrıca bu kısımda okuduğunuz haberleri tek bir dokunuşla telefonunuza kaydedebilirsiniz. Tabii bu özelliği kullanabilmek için bir ödeme yapmanız gerektiğini belirtelim.

Steam üzerinden oyun satın almanın henüz mümkün olmadığı bu uygulama, gelecek güncellemelerle farklı fonksiyonlar da kazanabilir. Smoke uygulamasının App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceğini de ekleyelim. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.