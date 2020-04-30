Assassin’s Creed: Valhalla'nın Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Merakla beklenen yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın fragmanı Ubisoft tarafından yayınlandı. Yeni oyunun sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

Ubisoft, Twitch yayınının ardından Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olacak Assassin’s Creed: Valhalla'yı bugün içerisinde resmi olarak duyurmuştu. Viking döneminde geçecek ve orijinal serinin birkaç yüz yıl öncesini ele alacak olan oyunun resmi fragmanının da bugün içerisinde yayınlanacağı belirtilmişti.

Beklenen an geldi ve Ubisoft, Assassin’s Creed: Valhalla'nın fragmanını yayınladı. Ekim ya da kasım aylarında piyasaya çıkacağı söylenen Assassin’s Creed: Valhalla, ilk aşamada Steam'den değil Epic Games Store ve UPLAY'den satışa çıkarılacak.

İşte Assassin’s Creed: Valhalla'nın merakla beklenen fragmanı:

Oyunun Viking Çağı’nda geçiyor olması, oyun sırasında Saklı Olanlar ve Kadimlerin Düzeni’nin nasıl Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri Düzeni hâline geldiğinin hikâyesini göreceğimiz anlamına geliyor. Eivor isimli Viking savaşçısının destanına tanıklık etmeye çağıran yeni oyunda İngiltere'deki Karanlık Çağlar'ın nefes kesici yanlarıyla karşı karşıya kalacağız.

Oyuncular, hem kadın hem de erkek Eivor'u seçebilecek ve kişiselleştirme araçlarına sahip olabilecek. Bu kişiselleştirilebilir özellikler arasında saç modeli, dövme, savaş boyaları ve donanım da yer alacak. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog tercihleri Assassin's Creed: Valhalla dünyasının hikâyesini etkileyecek. Bu nedenle oyuncular, kendi kabilelerinin vatanını ve geleceğini koruyabilmek için akıllı tercihler yapmak zorunda.

Kaynak sağlayabilmek için savaşçılar, belirlenmiş bölgelere baskınlar düzenlemek zorunda kalacak. Vikinglerin yeni yurtlarına yerleşme sürecinde elbette direnişler de olacak. Saksonlar'ın öncülüğündeki direnişte Wessexli Kral Aelfred de yer alıyor.

Bugün yayınlanan görselde iki sahnenin ortasında bulunan Viking savaşçısının elinde bir balta bulunuyor. Baltanın üzerineyse Suikastçılar Kardeşliği’nin sembolü kazınmış. Aynı zamanda Viking savaşçısının sağ omzunun üzerinde uçan bir kuzgun görünüyor. Kuzgun, oyunda daha önce yer alan Senu ve Ikaros kartallarının sırasıyla Origins ve Odyssey’de yaptıkları keşif rolünü üstlenecek gibi görünüyor. İskandinav mitolojisinde kuzgunlar, Odin’in gözleri olarak anlatılır; bu yüzden kuş bakışı bir görüş elde etmek için Valhalla’da kuzgun kullanılması temaya oldukça uygun görünüyor.