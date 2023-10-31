Aston Martin, "bugüne kadar üretilmiş en özel, en gelişmiş ve en mühendisliğe sahip" bisikleti tanıttı. Bisikletin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Bugüne dek ultra lüks otomobilleriyle bildiğimiz Aston Martin, bu kez bambaşka bir sektöre giriş yaptı. Şirket, bir iş birliği kapsamında bisiklet üretti.

İki İngiliz firması olan Aston Martin ve J.Laverack güçlerini yeni bir bisiklet için birleştirdi. Bu bisiklet, Aston Martin'e göre bugüne kadar geliştirilmiş en üst düzey mühendisliğe sahip olacak. Çeşitli otomobil modellerindeki yetkinliklerini bisiklete taşıyan Aston Martin, dikkat çekici bir tasarım sunuyor.

Titanyum ve karbonfiber kullanılacak

J.Laverack Aston Martin .1R adı verilen bisikletin üretiminde 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmiş titanyum ek noktalarına sahip. Böylece eklemlenme yapılan kısımlarda oluşacak yük nedeniyle sorun yaşanmayacak ve bu bisiklet, tek bir parçaymış gibi görünecek. Bisiklette vida bulunmuyor. Ayrıca kadro boruları da karbonfiberden imal edildi.

Bisikletin dikkat çeken bir başka özelliği ise kesinlikle pürüzsüz bir dokusu olması. Normal şartlar altında bisikletlerde çeşitli yerlerde kaynak izleri ya da pürüzler bulunur. Bu bisiklette ise böyle bir pürüz bulunmuyor. Aston Martin'in Uygulayıcı Başkan Yardımcısı ve CCO'su Marek Reichman, yaptığı açıklamada "J.Laverack Aston Martin .1R özünde iki tekerlekli bir hiper otomobil" derken, edindikleri mühendislik becerilerini dâhice yöntemlerle bisiklete aktardıklarını ifade etti. Bu tasarım Reichman'a göre iki İngiliz firmasının ileriye dönük tutumunu gösteriyor.

Bisikletler özelleştirilerek teslim edilecek

Bu bisikletlerden birini alacak olanlar, Aston Martin tarafından şirket merkezine de davet edilecek. Bisikletler her bir kullanıcı için özel olarak düzenlenecek ve kişiselleştirmek isteyenler için de pek çok alternatif sunulacak. Ayrıca bisikletle beraber bir de uyumlu tasarıma sahip pompa ve koruyucu kılıf verilecek.

Performans odaklı da olacak bu bisiklette dörtlü fren sistemi, gelişmiş teknolojilerle üretilmiş Aston Martin Valkyrie'dekine benzer bir logo, kadro borularının içine yerleştirilmiş kablo sistemi, özel yapım C13 sele bulunacak. Yeni bisiklet ilk olarak 2 Kasım'da Londra'da Rouleur Live'da bisikletseverlerin karşısına çıkacak.