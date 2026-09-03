Aston Martin, Porsche 911 GT3'e Rakip Olacak Aracını Test Ederken Görüntülendi [Video]

Aston Martin, Porsche 911 GT3'e rakip olacak 700 beygir üzeri güce ve agresif aerodinamiğe sahip yeni Vantage prototipini Nürburgring'de test etti.

Aston Martin’in ikonik modeli Vantage, son nesliyle birlikte Porsche 911’e hiç olmadığı kadar ciddi bir rakip hâline gelmişti ancak İngiliz üreticinin, Alman rakibinin en pist odaklı ve performanslı modeli olan 911 GT3 ile tam anlamıyla kafa kafaya yarışabilmesi için daha güçlü bir silaha ihtiyacı vardı.

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CarSpyMedia tarafından efsanevi Nürburgring pistinde casus kameralara yakalanan yeni bir Vantage prototipi, markanın tam da bu amaca hizmet edecek tabiri caizse bir canavar üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

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Aerodinamik baştan aşağı güncellendi

Sızdırılan test aracında ilk dikkat çeken detay, standart Vantage modellerine kıyasla uygulanan agresif aerodinamik dokunuşlar oluyor. Ön tarafta, dış kenarlara kadar uzanan aerodinamik kanatçıklarla desteklenmiş çok daha büyük bir splitter ve yeniden tasarlanmış bir ön ızgara yer alıyor. Ön çamurluklardaki devasa hava tahliye kanalları ise tekerlek yuvalarında biriken yüksek basınçlı havayı dışarı atmaya yardımcı oluyor.

Genişletilmiş marşpiyellerin yanı sıra aracın arka kısmında tam anlamıyla bir görsel şölen yaşanıyor. Bagaj kapağının üzerine konumlandırılan devasa sabit arka kanat, Aston Martin’in pist odaklı Valkyrie hypercar modelinden ilham almış gibi görünüyor. Yeniden tasarlanan heybetli difüzör ve standart modeldeki çift taraflı egzoz çıkışlarının aksine merkeze toplanmış dörtlü egzoz sistemi, bu Vantage'ın sıradan bir performans artışıyla yetinmeyeceğini kanıtlıyor.

700 beygir gücün üzerine çıkması bekleniyor

Motor tarafında henüz resmî bir teknik veri açıklanmış değil ancak mevcut standart Vantage 656 beygir, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vantage S ise 670 beygir güç üretiyor. Mercedes-AMG imzalı 4.0 litrelik çift turbolu V8 motorun bu özel versiyonda 700 beygir gücün üzerine çıkarılması bekleniyor. Birçok kişinin aklına V12 seçeneği gelse de Porsche 911 GT3 gibi hafif ve pist odaklı bir rakiple mücadele edebilmek adına V8 motorun ağırlık avantajı sebebiyle tercih edilmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

V12 ihtimali zayıf görünse de manuel şanzıman seçeneği tamamen masadan kalkmış değil. Aston Martin CEO'su Adrian Hallmark'ın manuel vites seçeneğini ürün gamına tekrar kazandırma isteği ve markanın önceki nesil Vantage AMR modelinde 7 ileri manuel şanzıman sunmuş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

Üretim versiyonuna son derece yakın bir gövdeyle test edilen bu özel Vantage modelinin resmî tanıtımının bu yılın sonlarında veya 2027'nin başlarında yapılması bekleniyor.