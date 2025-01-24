Uzay ve Ay araştırmaları her geçen gün devam ediyor ve bilim insanları bu ortamları ziyaret ederek bilim dünyasının yeni kapılarını aralamaya çabalıyor. Peki herhangi bir astronot, Ay ortamında vefat ederse başına neler gelir?

Ölü bedene neler olur? Nereye gömülür? Nasıl muhafaza edilir? Dünya’ya ne zaman getirebilir?

Gelin, tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Eğer bir astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ölürse, mürettebat cesedi birkaç saat içinde bir kapsül içine koyarak Dünya’ya getirebilir.

Ancak bu ölüm eğer Ay’da gerçekleşirse, mürettebat birkaç gün içinde cesetle birlikte dünyaya dönebilir. Çünkü NASA’nın, bu tür olaylar için hâlihazırda ayrıntılı bazı protokolleri var.

Aslında olası bir vefatta ve Dünya’ya yapılacak hızlı dönüşte NASA’nın esas endişesi, ölen kişinin bedeninin korunması olmaz. Bunun yerine bir numaralı öncelik, kalan mürettebatın güvenli bir şekilde Dünya’ya dönmesini sağlamak olur.

Öte yandan ölü bir astronotun bedeni Ay’ın yüzeyinde bırakılırsa, Dünya’daki gibi ayrışmaz.

Vücudun içindeki bakteriler, normal bir şekilde parçalanma sürecini başlatır. Fakat vücuttaki su hızla buharlaşacağından, bu parçalanma süreci çok uzun sürmez veya etkili olmaz.

Ölüm gerçekleştikten birkaç gün sonra ise vücut donacak ve bakteriler tamamen etkisiz hâle gelecektir. Vücudu ayrıştıracak bakteri olmadığından da yumuşak dokular, neredeyse canlıymış gibi kalacaktır.

Ek olarak Ay’daki sıcaklık değişimleri oldukça keskindir.

Örneğin gündüzleri 127°C, geceleri ise -173°C’lik sıcaklıklar görülebilir. Bu durum ise ölü bir vücudun sürekli olarak donup çözülmesine sebebiyet verir.

Ölünün Ay’da gömüldüğü senaryoda ise vücut, yüzeydeki radyasyondan korunur ve mumyalanmış kalıntılar, bir süreliğine sağlam kalabilir.

Sonuç olarak Ay’da herhangi bir astronotun vefat etmesi tam bir felaket senaryosudur. Ay ile Dünya atmosferleri birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğundan, ölü bir bedeni bekleyen süreçler de farklılık gösterir.

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