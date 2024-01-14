El kadar boyutuyla koca bilgisayarlara kafa tutan ExpertCenter PN65, kesintisiz çalışmak için tasarlanmış.

Intel'in NUC departmanını kapatma kararından sonra ASUS, NUC marka bilgisayarları geliştirme ve dağıtma görevini üstlenmişti. Böylelikle NUC bilgisayarların piyasaya daha gelişmiş bir şekilde sunulmasının önü açıldı. Şu anda şirket bu konuda sorunsuz ilerliyor desek yanlış olmaz.

Daha önce Asus NUC 13 Rugged modelinin tanıtıldığını görmüştük. Şimdiyse şirket, CES 2024’te tanıttığı yeni NUC modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendi kendini temizleyerek toz tutmama özelliği, aletsiz güncelleme yapabilme ve 4 adet 4K monitör besleyebilme gibi kapasiteleri, kendisini öne çıkarıyor.

Karşınızda ExpertCenter PN65:

Kasası geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan ExpertCenter PN65 modelini almak istediğinizde karşınıza iki adet işlemci seçeneği geliyor. Bunlardan ilki Intel Core Ultra 5 125H. Diğeriyse Intel Core Ultra 7 155H. Bu modellerin ikisi de Meteor Lake serisinden geliyor. GPU tarafında ise entegre olan Arc grafikleri kendisini gösteriyor.

RAM tarafına gelirsek, Core Ultra 7 seçeneğinde çift kanal DDR5 48 GB RAM bulunuyor. Çift M.2 SSD slotunu içinde barındıran modelin ölçüleri ise şu şekilde: 120 x 130 x 58 mm. Yani bunca gücü minicik bir kutudan alabiliyoruz. Bağlantı seçeneklerine geldiğimizde 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C yuvası, 3 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A yuvası, 2 adet USB 2.0 Type-A yuvası, 2 adet HDMI yuvası, Ethernet yuvası ve 3.5 mm ses girişi bulunuyor.

Bir tane de değiştirilebilir bir yuva yer alıyor. Bu kısım için HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet veya RS 232 yuvası seçilebiliyor. Tüm modeller Wi-Fi 6 desteğiyle gelirken belirli bölgelerde Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 7 desteği de sunulacak.

Kesintisiz çalışabilmesi için tasarlanan ExpertCenter PN65, 4 adet 4K monitörü beslerken kendisini sıcaklıktan koruyacak bir sisteme de sahip. Tabii tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, MyASUS üzerinden sunulan avantajlara da erişebilecek.

Peki sizin için ExpertCenter PN65 mi terazide ağır gelirdi, yoksa Mac mini mi?

Kendisinin oyun için tasarlanan kuzenini burada bulabilirsiniz:

CES 2024'ün öne çıkan bilgisayarları: