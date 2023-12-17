Bilgisayar dünyasının başarılı üreticilerinden ASUS, fansız ve toz geçirmeyen NUC 13 Rugged mini bilgisayarını tanıttı. Üstelik boyutuna göre sahip olduğu özellikler bir hayli dikkat çekici.

Intel'in NUC departmanını kapatma kararından sonra ASUS, NUC marka bilgisayarları geliştirme ve dağıtma kararı alarak bir lisans devraldı. Böylelikle NUC bilgisayarların piyasaya daha gelişmiş bir şekilde sunulmasının önü açıldı.

Böylelikle ASUS, daha önce Intel NUC 13 Rugged olarak bilinen bilgisayarı ASUS NUC 13 Rugged isminde piyasaya sundu. Bu mini bilgisayar, Intel Alder Lake-N işlemcisinden güç alıyor ve ilk göze çarpan özellikler ise toz geçirmemesi, dayanıklı bir kasaya sahip olması ve bünyesinde herhangi bir fan bulundurmaması.

Karşınızda ASUS NUC 13 Rugged

ASUS'un mini bilgisayarı NUC 13 Rugged, 0 ila 50 santigrat derece arası sıcaklıklarda çalışabiliyor. Zorlu şartlarda çalışabilen kompakt ve mini bilgisayar, işlemci tarafında Intel Processor N50, Atom x7211E ve Atom x7425E seçeneklerini barındırıyor.

İki farklı boyut seçeneği ile gelen mini bilgisayar, 6 watt ve 12 watt seçenekleri ile piyasaya sunuldu. "Tall" modelinde antenler ve tasarımında soğutucu ızgaralar yer alırken, "Short" modelde ise bu özellikler yer almıyor.

Mini bilgisayar, 16 GB'a kadar DDR5 RAM'e sahip. Depolama kısmında ise PCIe x2 NVMe SSD için bir M.2 2280 yuvası ve ek SSD için bir M.2 3042 yuvası bulunuyor. Ayrıca 64 GB eMMC depolama seçeneği de opsiyonlar arasında.

Bilgisayarın bağlantı özellikleri arasında çift 2,5 GbE Ethernet portu, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. İki adet 4K ekran desteği sağlıyor ve 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet RJ45 bulunuyor.

Mini bilgisayarın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ASUS tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.