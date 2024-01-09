ASUS, oyuncu odaklı yeni mini bilgisayarı ROG NUC'u duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan bilgisayarın fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, CES 2024 kapsamında düzenlediği bir etkinlikte önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Bu kez yer sorunu yaşayan veya büyük kasalardan hoşlanmayan oyuncuları odak noktasına yerleştiren şirket, "ROG NUC" olarak isimlendirilen mini oyuncu bilgisayarını duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan bilgisayar, oyuncuları mest edecek gibi görünüyor.

ASUS, 2,5 litre hacimli yeni mini bilgisayarını Intel Core Ultra 185H işlemci ile donattı. 5.1 GHz'ye kadar çalışma frekansına sahip olan bu işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı ile desteklendi. Bu sayede bilgisayarın oyun performansının maksimum seviyeye çıkarılması sağlandı. Windows 11 işletim sistemiyle çalışan mini bilgisayar, DDR5 RAM ve Wi-Fi 6E gibi yeni nesil teknolojilerle de donatıldı.

Karşınızda ASUS ROG NUC

ASUS ROG NUC, oyuncular için geliştirilmiş gibi görünse de çok daha fazlasını yapabiliyor. Mesela bu mini bilgisayar, 4K çözünürlükte 4 ayrı monitöre aynı anda görüntü aktarımı yapabiliyor. Bu da ileri düzey geliştiriciler ve işletmeler için önemli bir avantaj. Ürünü satın alan kullanıcıların, kasanın dikey veya yatay yerleştirilmesini sağlayacak standa da sahip olacaklar.

ASUS, ROG NUC ile ilgili çok daha fazla detay açıklamadı. Yani ürünün ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı gibi bilgiler henüz mevcut değil. Ancak bunun yıl içerisinde değişmesini bekliyoruz. Şirket, ROG NUC ile ilgili yeni detaylar paylaştığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.