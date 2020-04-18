Asus, Nvidia’nın 6 yıl önce kullanılan GT710 GPU’sunu pasif soğutma sistemiyle yeniden tanıttı. 4 monitöre destek vermesi için 4 HDMI yuvası takan Asus, pazar hedefini işletmeler çevirmiş durumda.

ASUS, iş hayatında kullanılması için yeni bir ekran kartı tanıttı. GT710-4H-SL-2GD5 ismiyle “sessiz çoklu monitör” desteğiyle tanıtılan yeni GPU, oyun oynamak isteyenleri memnun etmeyecek olsa da iş bilgisayarları için çok güzel bir alternatif olacak. Yüksek işlem gücüne sahip GPU gerektirmeyen alanlarda 4 monitöre kadar destek verecek yeni ekran kartı, bilgisayara PCIe 2.0 x1 bağlantı yoluyla takılıyor. Üzerinde herhangi bir fan bulunmayan pasif soğutma sistemiyle gelen GPU, bu sayede sessiz olmasının yanında fan arızası ve bakımı riskini de en aza indirgiyor.

İçerisinde Nvidia var

İçerisinde 6 yıl önce piyasaya sürülen 2 GB GDDR5 belleğe sahip Nvidia GeForce GT710 GPU bulunan ekran kartı, 4 HDMI bağlantı noktası üzerinden 4K çözünürlüğü destekliyor. Teknik olarak 16K ekrana kadar destek veren GPU, gerçekte ise 16K’ya çıkamayacak gibi duruyor. 2 tane 4K monitörü aynı anda çalıştırdığında yenileme hızını 60 Hz’den 30 Hz’e düşüren iş GPU’su, Full HD ekranlarla 4 monitörü çok rahat bir şekilde destekleyebiliyor.

Standart kullanım alanının dışında, geniş formatlı ekranlar, dijital tabelalar, statik reklam panoları, ticari iş istasyonları gibi alanlarda da kullanılması beklenen kartın, GT710’a göre birkaç premium özelliğe sahip olacağı düşünülüyor.

Oyun oynatır mı?

Üzerinde herhangi bir fan bulunmayan ekran kartı, küçük boyutlu oyunları bir noktaya kadar oynatacak olsa da özellikle grafik performansına önem veren oyunlarda bir süre sonra ısınma sorunları yaşayabilir.