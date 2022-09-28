Son birkaç yıldır oldukça popüler olan NFT'ler ile ilgili yayınlanan raporlar, satışların ciddi düşüş yaşadığını gösterdi. Buna göre NFT satışları yalnızca son 9 ayda %97 oranında azaldı.

İnternet ortamlarında bulunan varlıkların blok zincirine işlenmesiyle oluşan NFT’ler (non-fungible token) son iki yıldır gündemden düşmüyor. Öyle ki daha önce çoğu kez video, tweet, fotoğraf gibi şeylerden oluşan bu varlıkların milyonlarca dolara alıcı bulduğunu gösteren haberler ortaya çıktı.

Ancak gelen yeni raporlar, NFT’lerin cazibelerin yavaş yavaş kaybetmeye başladığını ortaya koydu. Dune Analytics tarafından yayınlanan verilerde, NFT’lerin satış hacminin bu yılın ocak-eylül ayları arasında 17 milyar dolardan 466 milyon dolara gerilediğini gösterdi. Bu, ödenen paralar nedeniyle birçok tartışmaya konu olan NFT satışlarına olan ilginin ciddi derecede azaldığı anlamına geliyor.

9 ayda %97’lik düşüş

OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible ve Foundation gibi önde gelen NFT platformlarından toplanan bu veriler, satışlarda yalnızca dokuz ayda %97’lik bir düşüş yaşandığını da ortaya koydu. Ayrıca bu sayı, şu anki satışları geçtiğimiz yılın temmuız ayının da gerisine attı. NFT konusunda en büyük platform olarak nitelendirilen OpenSea de geçtiğimiz aylarda satışlarının %75 düştüğünü duyurmuştu.

Bunların yanı sıra veriler bazı ilginç bilgilere de yer verdi. Satışlar düşerken, NFT ticareti yapanların sayısında benzer büyük düşüşler görülmedi. Dune Analytics’e göre NFT alıp satanların toplam sayısı eylül ayı itibarıyla 42.000. Ancak OpenSea’den elde edilen bir başka rapor, platformdaki kullanıcı sayısının geçtiğimiz ay %5 düştüğünü de ortaya koydu.

Bu düşüşün en büyük sebeplerinden birinin en popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) popülerliğindeki düşüş olduğu belirtiliyor. Dünyaca ünlü birçok ünlü ismin büyük paralar yatırdığı maymun görüntülerinden oluşan koleksiyon, bir zamanlar en tepedeyken şu an CryptoPunks ve TerraForms gibi koleksiyonların altında sıralanıyor. Veriler de BAYC’nin piyasa değerinde son günlerde %10’a yakın bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce NFT’lerin popülerliği azalarak yok mu oluyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.