Asus, CES 2024'te tanıttığı ürünler arasına çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Asus Zenbook Duo'yu da ekledi. Bu benzersiz cihazın klavyesini söktüğünüzde altından 2. ekran çıkıyor ve klavyeyi, bluetooth klavye olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Asus yıllardır birden fazla ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar tanıtıyor. Bu dizüstü cihazlardaki ikinci ekranlar genelde daha küçük olup ana ekran ile klavye arasındaki boşluğa yerleştiriliyor olsa da bu yıl CES'te karşımıza çıkan yeni Zenbook Duo için durum daha farklı. Bu defa klavyeyi tamamen söküp cihazı iki ekranla kullanabiliyoruz.

Asus Zenbook Duo'yu kullanırken bir tane fiziksel klavyemiz oluyor. Geleneksel klavye deneyimi isteyenler bu klavyeyi kullanabiliyor. Klavyeyi çıkardığımızda ise ikinci bir ekran ortaya çıkıyor. Lenovo Yoga Book 9i'ye benzeyen bu çift ekranlı dizüstü bilgisayarı istediğimiz yönde katlayabiliyoruz. Böylece bir ekranda çalışırken diğer ekranı klavye gibi kullanabiliyoruz. İstersek fiziksel klavyeyi kullanmaya da devam edebiliyoruz.

Klavye altında ekran (isterseniz dokunmatik klavye)

Ekranların kullanımları konusunda da Asus epey bir serbestlik veriyor. Ekranların ikisini farklı medyalar göstermek için kullanmak mümkün olduğu gibi iki ekranı üst üste ya da yan yana da kullanabilmek mümkün oluyor. Bu ekranların her biri 14 inç büyüklüğünde 3K OLED ekran ve 120Hz'e kadar da ekran yenileme hızı sunuyorlar.

Zenbook Duo özellikleri

Özellik Asus Zenbook Duo (2024) Ekran 14 inç 3K OLED, 120 Hz yenilenme İşlemci Intel Meteor Lake işlemci (Core Ultra 9 185H) RAM 32 GB'a kadar Depolama 2 TB'a kadar Batarya 75W Ağırlık 1,35 kg Girişler 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A, kulaklık girişi

Klavyesini çıkardıktan sonra bir kitap gibi elimizde tutup katlaya katlaya ekranında bir şeyler okuyabileceğimiz bu dizüstü bilgisayarlar, boyut olarak da bir kitap kadar olmasalar da kalınca bir A4 defteri andırıyorlar. Ağırlığı yalnızca 1,35 kilogram olan Zenbook Duo, 2 TB'lık depolama alanıyla birkaç kütüphane kitap alabiliyor elbette.

Cihazda bulunan 75W batarya, genelde ince dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bataryalardan daha büyük olsa da ikinci ekranın ne kadar enerji çektiğine ve ne kadar kullanıldığına göre kullanım süresi değişecektir.