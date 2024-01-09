ASUS, CES 2024 etkinliklerinde adeta şov yaptı. Şirket, 480 Hz'de çalışabilen OLED panelli yeni oyuncu monitörlerini duyurdu. Yeni monitörler, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecekler.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2024'te sahneye çıkan ASUS, şu sıralar yeni bir oyuncu monitörü arayışında olanların ağzının suyunu akıtacak yeni ürünlerini duyurdu. Şirket, düzenlediği etkinlikte 480 Hz tazeleme oranına ulaşan, OLED panelli yeni monitörlerini duyurdu. Gelin hep birlikte, etkileyici özelliklerle donatılan bu monitörlere yakından bakalım.

32 inç ekran boyutuna sahip ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, 4K 240Hz ile 1080p 480Hz ayarları arasında dilediğiniz her an geçiş yapabilen bir yapıya sahip. Bu önemli bir detay çünkü PUBG gibi yüksek tazeleme oranının önemli olduğu bir oyunda 1080p 480Hz moduna geçip aksiyona hâkim olabilir, hikâye tabanlı Cyberpunk 2077 gibi bir oyunda da 4K 240Hz ayarına geçip kalitenin tadını çıkarabilirsiniz.

Karşınızda ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, farklı görüntü modları arasında anında hızlı geçiş için monitördeki kontrol butonunu kullandırıyor. Kullanıcılar, butona birkaç kez basacakları tuş ile görüntü modları arasında değişiklik yapabilecekler.

32 inç ekran boyutuna sahip olan ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, DisplayPort, HDMI 2.1 ve USB Type-C bağlantı noktalarına sahip. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni monitör, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

Ve ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM

ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM, şirketin en yeni kavisli monitörü olarak karşımıza çıktı. Tam 39 inç boyutunda olan monitör, 800R kavis oranı ile markanın en yüksek kavisli ürünü olarak karşımıza çıktı. ASUS'un açıklamasına göre monitöre 80 santimetre uzaktan oturursanız tüm piksellere eşit mesafede olacaksınız. Bu da mükemmel bir netlik ve parlaklık sunacak.

1.300 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM, 3440 x 1440 çözünürlük desteğinin yanı sıra 240 Hz tazeleme oranı ve 0,03 ms'lik gecikme süresi vadediyor. DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve USB Type-C bağlantı desteği sunan monitör, 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla satın alınabilecek. ASUS, ROG Swift OLED PG39WCDM'nin fiyatına ilişkin bir şey söylemedi.

Esporcular için tasarlanan ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP

ASUS, profesyonel espor oyuncularını da unutmadı. Şirket, dünyanın ilk 480 Hz tazeleme oranında çalışabilen 26,5 inç QHD OLED monitörünü duyurdu. ROG Swift OLED PG27AQDP, 1.300 nit tepe parlaklık değeri ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 99'una destek vermesiyle mümkün olan en iyi espor deneyimini sunacak gibi görünüyor. Bu monitörüyle ilgili çok fazla detay vermeyen şirket, ROG Swift OLED PG27AQDP'nin 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

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