ASUS, daha bu ay ABD’de ön siparişe açtığı Zenfone 10’un fişini çekti. Ortaya çıkan bilgilere göre ASUS, Zenfone departmanını kapatıyor ve çalışanlarının bir kısmını ROG Phone bölümüne aktarıyor.

Geçtiğimiz aylarda duyuruları Zenfone 10, bir dönemin sonunu niteleyen cihaz olabilir. Edinilen bilgilere göre ASUS, “organizasyonel bir yeniden yapılanma” sürecinden geçiyor.

Çin ve Tayvan’da PC departmanındaki çalışan sayısını azaltan ASUS’un, şimdi de Zenfone ve ROG Phone olarak ikiye ayrılan telefon bölümünden Zenfone’u kapatacağı ortaya çıktı.

Zenfone 10, serinin son cihazı olacak

ASUS’un iç yazışmalarında PC departmanındaki birçok çalışanın Zenfone ve ROG Phone bölümüne aktarılacağı yazılsa da çalışanlar bunun yerine işten çıkarılmıştı. Buna benzer bir vaat Zenfone bölümündeki çalışanlar için de bulunuyor.

Bir raporda ortaya çıkan bilgilerde, ASUS cep telefonlarının ROG ve Zenfone olarak iki seriye ayrıldığını ancak en son çıkan Zenfone 10'un, bu serinin son nesli olacağını ve Zenfone ekibinin gelecekte diğer departmanlarla veya doğrudan ROG Phone ekibiyle birleştirileceği yer aldı.

PC departmanındaki gidişata bakarsak Zenfone çalışanlarından bir kısmı ROG bölümüne geçerken muhtemelen kalan kısım ise işten çıkarılacak.

Yani Zenfone 10, ASUS'un 2014'ten bu yana devam eden Zenfone serisinde üreteceği son cihaz olabilir.

Öte yandan Zenfone serisi, hiçbir zaman Android cihazlar arasında öne çıkan bir seri olmamıştı. Ancak Zenfone 9 ve 10, yadsınamayacak özelliklere de sahipti.

ASUS’tan henüz ortaya çıkan bu raporla ilgili bir açıklama gelmedi ancak Digitimes, Temmuz ayında şirketin yeniden yapılanma çabaları hakkında bir rapor yayımlamıştı.