ASUS, Zenfone'un Mini Versiyonunu Çıkarmaya Hazırlanıyor

Akıllı telefon bölümünün gelirlerini arttırmayı amaçlayan ASUS, bu amaçla çeşitli çalışmalar yapıyor. İddialara göre bu çalışmalardan biri de Zenfone'un Mini versiyonunu çıkarmak üzerine.

Her ne kadar esas bilinirliği yakaladığı alan akıllı telefonlar olmasa da ASUS bu pazarın dikkat çeken aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Akıllı telefon pazarından elde ettiği kazancı arttırmayı planlayan ASUS, bu amaçla farklı projeler üzerinde çalışıyor.

Tayvanlı haber sitesi DigiTimes'a göre ASUS'un birden fazla çalışması var. Bunların arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise amiral gemisi özellikleri taşıma derdi olmayan bir mini akıllı telefon. Tam özellikleri bilinmese de bu cihazın Zenfone 8 Mini olacağı tahmin ediliyor.

Telefonlar büyürken mini cihazlar artıyor

Son yıllarda akıllı telefonların ekran boyu gittikçe büyüyor. Artık 6,5 inçten bile daha büyük ekranlar görebiliyoruz. Akıllı telefonların ilk çıktığı dönemlerde "tepsi gibi telefon" olarak nitelendirilen pek çok modelin ölçüleri günümüzde artık normal kabul ediliyor. Yine de müşteriler daha kompakt telefonlara da ilgilerini kaybetmiş değil. Bu da mini serilerinin sayısının artmasını sağlıyor.

Habere göre ASUS ayrıca Nisan ayında yeni ROG Phone 5'i tanıtacak. Mart ayı içinde de yeni akıllı telefonların çıkış tarihleri belli olacak. İddialara göre ROG Phone 5, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak ve bir önceki modelden daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

Yeni akıllı telefonlar hakkında daha fazla detay açıklanmadı. Cihazların çıkış tarihleri yaklaştıkça haklarında daha çok şey duyacağımız ise kesin. Özellikle lansmanları öncesinde listelemeler telefonlara dair bilgi verecektir.

Mini modeller başarılı oluyor mu?

Her ne kadar daha kompakt modellere ilgisi olan tüketiciler olsa da bu pazarın çok da hareketli olduğunu söylemek mümkün değil. Örnek vermek gerekirse Apple'ın çıkardığı iPhone 12 Mini, 5,4 inçlik ekranıyla çok daha kompakt bir model olmasına rağmen satışların yalnızca %6'sı bu modele ait oldu.

Mini pazarındaki son söylentilere göre Sony de Xpera için bir mini versiyon hazırlıyor. Bakalım iOS'ta beklenen noktaya gelemeyen mini akıllı telefonlar Android'de nasıl bir performans sergileyecek.