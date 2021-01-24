Sony, Xperia Compact Akıllı Telefonları Geri Getiriyor

Geçmişte de kompakt üst düzey akıllı telefonlar üreten Sony, 2018 yılından bu yana yeni model çıkarmadığı seriyi yeniden canlandırıyor. Xperia Compact serisine yeni üyeler katılacak.

Geçmiş yıllarda Sony, Xperia Compact serisi ile aslında başarılı bir performans yakalamayı başarmıştı. Yine de 2018 yılından bu yana seriye yeni bir telefon katılmamıştı. Bu uzun sessizlik artık sona eriyor.

Sektör içinden bilgiler ve tahminler paylaşan Steve Hemmerstoffer, yeni dönemde iPhone 12 mini ile rekabet edecek olan Xperia Compact serisinin tasarım görsellerini paylaştı. Hemmerstoffer daha önce de Galaxy S21 ve 2020 Xperia amiral gemileri için benzer keşiflere imza atmıştı.

Xperia Compact serisi geri dönüyor

Yeni akıllı telefonun ölçüleri yalnızca 140 x 68.9 x 8.9 mm olacak. Bu da pek çok modern amiral gemisine kıyasla çok daha küçük bir akıllı telefon göreceğimiz anlamına geliyor. Yine de ölçüleri hem daha önceki Xperia XZ2 Compact'tan hem de iPhone 12 mini'den daha büyük.

Daha küçük boyutlu bir akıllı telefon yapabilmek için Sony'nin tercihi muhtemelen 5,5 inçlik çentikli ve ince çerçeveli bir ekran olacak. Telefonun kalınlığına baktığımızda ise bir amiral gemisinden çok orta sınıfın güçlü bir temsilcisiyle karşı karşıya olduğumuz gözüküyor.

8 megapiksellik selfie kamerası ekranın üstündeki çentikte yer alıyor. Arkada ise iki kameradan oluşan bir sistem yer alıyor. Bunlardan ana kamera 13 megapiksel olacak. Diğer sensörün özellikleri ise açıklanmadı. Ayrıca kamera modülünde bir de flash ışığı yer alacak.

Kulaklık girişi duruyor

Tasarım görsellerine baktığımızda, Xperia 1 II ve Xperia 5'in tasarım çizgilerinin bu modele de taşındığını görüyoruz. Haliyle telefonun yan tarafında parmak izi okuyucu, ses ayar düğmeleri ve bir fotoğraf düğmesi bulunuyor.

Ayrıca telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C girişi ve alt kısımda da bir çift hoparlör yer alıyor. Telefonun diğer özellikleri ve şarj hızı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Yeni modelin olası ismi olarak ise Xperia 1 III Compact öne çıkıyor.