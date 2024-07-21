Yeni bir araştırmaya göre at dışkısı, ısı ve elektrik üretimi için büyük potansiyele sahip.

Ülkemizin hangi bölgesinde denk geldiğinize bağlı olarak ahbun, tezek ya da gübre gibi farklı isimler alsa da, hayvan dışkılarının ekinlerin verimliliğini artırmak için kullanıldığına sık sık şahit oluyoruz. Bilim insanlarına göre atların dışkıları, sadece ekinlerin büyümesini desteklemek dışında da kullanılabilir.

Temiz enerji alternatifleri arayan bilim insanları, doğada bol miktarda bulunan kaynakları değerlendirmek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan birinde at dışkılarının ısı ve elektrik üretmek için oldukça verimli bir kaynak olduğu ortaya çıktı.

At tezeğinden yenilenebilir enerji

At dışkısı eğer gübre olarak kullanılmayacaksa atık olarak kabul edilen doğal bir kaynaktır. Yeni araştırmaya göre bu dışkılar, elektrik ve ısı üretmek için de kullanılabilecek önemli bir alternatif olabilir. Atlar hem çiftlik hayvanlarından daha çok dışkılıyorlar hem de daha kaliteli besinlerle besleniyorlar.

Geleneksel yöntemlerde bu dışkılar kurutulduktan sonra yakılıyor ve su kazanlarını ısıtıyor, böylece enerji üretimi için türbinleri döndürebiliyor. Yeni yöntemde ise dışkılar dev tanklarda depolanıyor ve çözünmeleri sağlanıyor. Oksijensiz ortamda gerçekleşen bu işlem sonucunda ortaya çıkan ısı ve enerji ise tezek yakmayı gerektirmeden dışkılardan enerji üretilmesini sağlıyor.

Normalde arabalarda gördüğümüz ve motorun gücünü anlatan beygir gücü teriminin yanına yakın gelecekte beygir dışkısı gücü de eklenir mi, ne düşünüyorsunuz?