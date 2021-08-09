Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ATM'lerden yapılan EFT ücretlerine zam yaptı. Bu zamla 1.000 TL'ye kadar olan EFT'ler için ödenecek tutar 4 TL'ye, 50.000 TL'ye kadar olan EFT'ler için ödenecek tutar ise 8 TL'ye çıkarıldı. Değişiklik, mobil ya da internet bankacılığını etkilemiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir tebliğ ile milyonlarca vatandaşı etkileyen bir değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğde, ATM'lerden yapılan EFT ücretlerinin fiyatları değiştirildi. Yapılan değişikliklere göre ATM'den EFT yapmaya çalışan vatandaş, artık daha fazla ödeme yapacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı değişikliğe göre ATM'lerde gerçekleştirilen ve 1.000 TL'ye kadar olan EFT'lerde, kesinti ücreti 4 TL olacak. Bu tutar bugünkü değişikliğe kadar, 2 TL idi. 1.000 TL ila 50 bin TL aralığındaki tutarlarda yapılan EFT ücreti ise 8 TL'ye çıkarıldı. Bu tutar bugüne kadarsa 5 TL idi. Yani ATM'lerden EFT yapmak, artık daha pahalı olacak.

Mobil bankacılık ve internet şubelerinde zam yok

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik, yalnızca ATM'leri kapsıyor. Haliyle, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemler, bu durumdan etkilenmeyecek. Bu bağlamda, bahsi geçen yöntemlerden birini kullanarak 1.000 TL'ye kadar EFT gerçekleştirecek bir vatandaş, bugüne kadar ödediği ücreti ödemeye devam edecek.

Merkez Bankası ve EFT demişken, kısa bir süre önce hayatımıza giren bir başka değişiklikten de bahsetmek gerek. EFT ve havale işlemlerini kolaylaştıran FAST sisteminin üst limiti, geçtiğimiz günlerde 2.000 TL'ye kadar yükseltildi. Bu sayede vatandaşlar, 7 gün 24 saat boyunca FAST ile para aktarımı yapabilir, bu sayede EFT aktarımlarındaki mesai sürelerini beklemekten kurtulabilir.