ATV'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu bir süper kahramanı konu alan yeni dizisi "Akıncı", dün akşam ilk bölümüyle izleyenlerle buluştu. Bizler de Akıncı'nın ilk bölümü için sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik.

Geçtiğimiz haftalarda ATV, kendi bünyesinde yayınlanacak yeni dizisini duyurmuştu. "Akıncı" ismiyle çıkacak bu dizi, diğer dizilerden farklı olacak bir şekilde bir süper kahramanı anlatacaktı. Dizinin bir süper kahramanı konu ediyor olması, haliyle dizinin duyurulduğu ilk günden itibaren konuşulmaya başlamasını sağlamıştı.

Türk televizyon dünyası için yepyeni bir yapım olan Akıncı, dün bekleyenleriyle buluştu. ATV'nin süper kahraman dizisi Akıncı'nın ilk bölümü yayınlandı. Dizi, ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada en fazla konuşulan konu başlıklarından birisi de olmayı başardı. Bizler de sosyal medyada dizi için yapılan bazı yorumları sizler için derledik.

Akıncı'ya gelen yorumlar:

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Akıncı'nın yönetmen koltuğunda Veli Çelik oturuyor. İstanbul'da bir süper kahramanın hikâyesini anlatan dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Deren Talu, Yıldıray Şahinler, Tolga Ekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Ercü Turan ve Berrak Kuş gibi isimler de yer alıyor.

Akıncı, günümüz dizilerinden tamamen farklı temasıyla birlikte binlerce izleyiciyi ATV ekranlarına kilitlemeyi de başardı. Dizi, ilk bölümüylereyting almayı başardı. Dizinin başarısını devam edip ettiremeyeceğini zamanla göreceğiz.