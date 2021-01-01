Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul'a, 3,5 milyon dolarlık dava açıldı. Planeless Pictures isimli prodüksiyon şirketi tarafından açılan davanın konusu, ünlü YouTuber'ın da oynadığı Airplane Mode isimli bir film. Şirket, Paul'un o yıllardaki bir videosunun, kendilerine 3,5 milyon dolar zarar verdiğini ifade ediyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturan dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, bu kez 3,5 milyon dolarlık bir davanın öznesi konumuna oturdu. Planeless Pictures isimli bir prodüksiyon şirketi tarafından açılan dava, ünlü YouTuber'ın 2017 yılında yayınladığı bir video nedeniyle, şirketin maddi zarara uğramasını kapsıyor. Şirket, Google'dan alamadığı 3,5 milyon doların Paul tarafından ödenmesi gerektiğini söylüyor.

Söz konusu prodüksiyon şirketi, bundan yıllar önce Logan Paul ile bir anlaşma imzalıyor. Yapılan bu anlaşma kapsamında da "Airplane Mode" olarak isimlendirilen bir film çekiliyor. Çeşitli kanallar aracılığıyla yayınlanan bu film iTunes gibi ücretli mecralara da ekleniyor. Şirket, daha fazla kar edebilmek adına da Google ile bir anlaşma yapıyor. Google, 3,5 milyon dolarlık bu sözleşme kapsamında Airplane Mode isimli filmin tanıtımını yapmayı kabul ediyor. Ancak işler, pek de planlandığı gibi gitmiyor.

Logan Paul'un İntihar Ormanı'nda çektiği video, Google'ı kararından vazgeçirmiş

Japonya'da bulunan Fuji Dağı'nın eteklerinde, "İntihar Ormanı" olarak bilinen yer bulunuyor. Uçsuz bucaksız ormanlık alan, Japonya'da lanetli olarak kabul edilen yerlerinden bir tanesi. İntihar etmek isteyen Japonlar, bu ormana gelerek hayatlarına son veriyorlar. İşte dünyaca ünlü YouTuber da 2017 yılında bu ormana gidip, video çekiyor. Çektiği videoda yer alan görüntüler, o yıllarda çok konuşuluyor. Eleştirilerin odağına yerleşen Paul'un internet kariyeri, işte o gün tartışmalı bir hal alıyor.

Airplane Mode isimli filmde ise Logan Paul ile birlikte Jake Paul, Amanda Cerny ve Casey Neistat gibi internet dünyasının yıldızları yer alıyor. Ancak Google, İntihar Ormanı'ndaki videodan sonra Planeless Pictures ile yaptığı anlaşmayı feshediyor. Haliyle de prodüksiyon şirketi, 3,5 milyon dolarlık yatırımdan mahrum kalıyor. Google, Logan Paul'un söz konusu videosundaki görüntülerin psikolojik anlamda ağır hasarlar bırakacağını, dolayısı ile de böyle birisinin projesini desteklemeyeceklerini söylüyor.

Prodüksiyon şirketi: Logan Paul, çektiği videonun nelere yol açacağını çok iyi biliyordu

Şirket, mahkeme heyetine sunduğu ifadesinde Logan Paul'u suçladı. Şirket yetkililerine göre Paul, çektiği video nedeniyle gelecek eleştirileri zaten biliyordu. Üstelik bu durumun Airplane Mode isimli filmi ve Planeless Pictures'ı da etkileyeceğini bilen Paul, her şeye rağmen bu videodan vazgeçmemişti. Şirket şimdi, o yıllardaki kaybın ünlü YouTuber'dan tahsil edilmesi gerektiğini savunuyor.

Konuyla ilgili olarak karşı taraftan, yani Logan Paul cephesinden hiçbir açıklama gelmedi. Ayrıca Paul'un hukuki temsilcileri de bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadılar. Ancak mahkeme heyeti Planeless Pictures isimli prodüksiyon şirketini haklı bulursa, dünyaca ünlü YouTuber'ı 3,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.