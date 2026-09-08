Audi, çok beklenen yeni kompakt elektrikli otomobili A2 E-Tron'u tanıttı.

Audi, 2000’li yılların başında sıra dışı tasarımıyla akıllara kazınana ancak 2005’te üretimi sonlandırılan A2 modelini resmen geri döndürdü. Audi A2 E-tron ismini alan tamamen elektrikli yeni nesil versiyon resmen tanıtıldı.

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Yeni A2 E-tron, orijinal modelin ezber bozan ve yenilikçi ruhunu günümüze taşımayı hedefleyen bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa'da 2026 yılının sonlarında yollara çıkması planlanan araç, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu geniş iç mekân ve aerodinamik odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Karşınızda yeni Audi A2 E-tron

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Audi A2 E-Tron, maksimum verimlilik sağlamak üzere geliştirildi. Araç; 4.320 mm uzunluk, 1.790 mm genişlik ve 1.549 mm yükseklik değerlerine sahip. 2.771 mm'lik aks mesafesi ve kısa ön/arka çıkıntılar, otomobilin dışarıdan kompakt görünmesine rağmen içeride oldukça geniş bir oturma alanı sunmasını sağlıyor. Ön tarafta sensörleri ve ana aydınlatma gruplarını barındıran geniş bir siyah panel yer alırken, bu panelin hemen üstünde ince gündüz farları konumlandırılmış. Arka kısımda ise yatay LED stop lambaları aracın genişliğini öne çıkarıyor.

Verimlilik odağı, aracın kapı kollarına kadar detaylandırılmış durumda. Gövdeye entegre kanat formundaki elektrikli ve dokunsal sensörlü kapı kolları, hava akışını bozmayacak şekilde tasarlanmış. 0.24 hava sürtünme katsayısına sahip olan A2 E-Tron, Audi'nin kompakt segmentteki en aerodinamik modeli unvanını kazanıyor. açta 18 ila 20 inç boyutlarında alaşım jantlar ve 225 mm ya da 235 mm genişliğinde lastikler tercih edilebildiğini belirtelim.

Audi A2 E-Tron serisi, gücünü arka tekerleklere aktaran sürekli mıknatıslı senkron elektrik motorlarıyla sunuluyor. Sürücülere 168 hp (125 kW), 187 hp (139 kW), 228 hp (170 kW) ve 322 hp (240 kW) olmak üzere dört farklı güç çıkışı sağlanıyor. Serinin en güçlü 322 hp'lik versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 5,7 saniyede ulaşırken maksimum 200 km/sa hıza çıkabiliyor. Diğer motor seçeneklerinin maksimum hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış olup 0-100 km/s hızlanma süreleri sırasıyla 8.8, 7.9 ve 7.0 saniye olarak ölçülüyor.

Araçta 52.0 kWh, 61.0 kWh ve 84.0 kWh olmak üzere üç farklı batarya kapasitesi var. Sırasıyla bu versiyonlar 423 km, 515 km, 645 km menzil sunabiliyor. 645 km bu boyuttaki bir araç için gerçekten etkileyici. Hızlı şarj tarafında güçlü versiyonlar 183 kW DC şarj gücünü destekliyor. Bu sayede bataryanın %10'dan %80 doluluğa ulaşması konfigürasyona bağlı olarak 24 ila 29 dakika sürüyor.

Audi, kabin tasarımında "Softwrap" adını verdiği yeni bir konsept kullandı. Ön konsol boyunca uzanan, kapı panellerine ve arka kabine kadar devam eden yumuşak kumaş kaplı yüzeyler, iç mekânda ferah bir ortam yaratıyor. Sürücü tarafında 11.9 inç boyutunda Virtual Cockpit Plus dijital gösterge paneli yer alırken, ortada 12.8 inçlik kavisli MMI dokunmatik ekran bulunuyor.

Yeni Audi A2 E-Tron modeli, Almanya'da 38.350 eurodan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulacak.