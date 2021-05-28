Ava Premium'un Dolandırıcı Olduğu Ortaya Çıktı

Vatandaşlara yüksek kar vaadinde bulunan "Ava Premium" isimli oluşumun dolandırıcılık amacıyla kurulduğu ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken şirket yöneticilerine ulaşılamıyor.

Zaman zaman ortaya çıkan Çiftlik Bank benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşumlara bir yenisi daha eklendi. "Ava Premium" olarak isimlendirilen bir oluşumun tası tarağı toplayıp ortadan kaybolması, şu an için sayıları belli olmayan kullanıcıların, paralarının buhar olmasına yol açtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu, Ava Premium'la ilgili suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre Ava Premium, vatandaşlara yüksek kar vaadinde bulunuyordu. Şirket, iddialarına göre mobil uygulama ve oyun geliştirip, bunları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pazarlıyordu. Elde edilen gelir de dolar ve euro üzerinden olduğundan, Ava Premium yatırımcılarına haftalık bazda ciddi kar ödemeleri yapılabiliyordu. Bu para kazanma yöntemiyle ilgili anlattıklarımız çok saçma olsa da vatandaşlar, ne yazık ki Ava Premium'a ciddi paralar yatırmışlardı.

3 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması

Sermaye Piyasası Kurulu, Ava Premium'un internet sitesinin kapanması üzerine üç isim üzerinde yoğunlaştı. Bu isimler; Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar'dı. SPK, bu kişilerle ilgili yaptığı suç duyurusunda "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğini savundu. Bu arada, Melike Polatel'in Ava Premium sahibi olduğunu, Yaşar Tursun'un Ava Mobil Uygulama Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., Ali Tatar'ın ise Yada Premium Bilişim Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. üzerinden soruşturmaya dahil olduklarını belirtelim.

SPK'nın suç duyurusunda yer alan ibareler şu şekilde

Saadet zincirinin merkezi olarak bilinen internet siteleri "www.avapremium.com" ve "www.yadapremium.com"a ulaşamayan mağdurlar, soluğu internet üzerindeki şikayet platformları ile sosyal medyada aldılar. Yapılan paylaşımlar, aslında vatandaşların bile isteye tuzağa düştüğünü açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Görünen o ki ne yazık ki daha önce yaşanan vurgun olaylarından ders çıkarmıyoruz.

Oluşumun internet sitesinde şunlar yazıyormuş

Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor. Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza diğer yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık kazanç garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kazanç paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz.