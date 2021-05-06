Almanya’da Dolandırıcılar TOGG Hisseleri Satmaya Çalışıyor

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Almanya’da yaşayan Türkleri dolandırmak için bir araç haline geldi. Dolandırıcılar, Almanya’nın Köln kentinde Türkiye kökenli vatandaşlara TOGG hissesi satmaya çalışıyorlar.

Sahte Forex Yatırım Danışmanı hesaplarından reklam yayınlayan dolandırıcılar, “Bu fırsata ortak ol, yerli otomobil hisselerine yatırım yap” mesajları gönderdikleri Türkiye kökenli vatandaşların parasına göz dikmiş durumdalar.

Son dönemde Almanya’da benzer konularda dolandırıcılıkların yaşandığı bilinirken, TOGG’la ilgili sahte hisse paylaşımları nedeniyle birçok hesabın inceleme altına alındığı bildirildi. Gurbetçilerin paralarına göz diken dolandırıcılar adeta, efsane dolandırıcı Osman Ziya Sülün’ü anımsatıyorlar. Bir dönem İstanbul’un neredeyse yarısını satan Sülün Osman; Tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları ve Taksim Meydanı’nı satması ya da kiraya vermesiyle tanınıyordu.

TOGG konu hakkında tweet attı

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Forex Yatırım Danışmanı sahte hesabıyla reklam verip gurbetçileri dolandıran kişilere karşı TOGG; “Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp #TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır.” Dedi.

Yerli otomobil TOGG’un 2022 yılında asfalta inmesi bekleniyor. İlk serinin 2022 yılında satışa sunulmasının ardından, seri üretime devam edilmesi bekleniyor. Sedan, Hatchback ve SUV versiyonları olması beklenen araç 30 dakika şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Ortalama 300+ ve 500+ km menzili olacak aracın 200 beygirlik versiyonunda 0-100 7,6 sn olacakken, 400 beygirlik versiyonu 0-100’e 4,8 sn de çıkacak.

Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.