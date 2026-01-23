869 TL Değerindeki Avatar: Frontiers of Pandora, Bu Hafta Sonu Ücretsiz (Oynamak İsteyenler Kaçırmasın)

Ubisoft'un Avatar evreninde geçen sevilen oyunu Avatar: Frontiers of Pandora, bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilir olacak.

Avatar evrenine geri dönüp “Keşke ben de bu mavi Na’vi’lerden biri olsam” diyenler için Ubisoft'tan güzel haber geldi. Avatar: Frontiers of Pandora, 23-26 Ocak tarihleri arasında PC ve yeni nesil konsollarda ücretsiz olacak.

Kısa süre önce Fire and Ash genişleme paketiyle güncellenen oyun, aynı zamanda gelen güncelleme sayesinde artık üçüncü şahıs kamera modu da sunuyor. Bu da Pandora’nın nefes kesen dünyasını farklı bir bakış açısıyla keşfetmek isteyenler için önemli bir yenilik. Keza oyunu daha önce oynadıysanız, üçüncü şahıs kamera moduyla tekrar oynamak da isteyebilirsiniz.

Avatar: Frontiers of Pandora, 23-26 Ocak tarihleri arasında ücretsiz

Ubisoft’un duyurusuna göre ücretsiz oynama süresi 23–26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Net başlangıç ve bitiş saatleri henüz açıklanmasa da etkinlik başlar başlamaz oyuncular PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 platformlarında oyuna ücretsiz erişebilecek. PC tarafında oyunu ücretsiz oynayabilmek için Ubisoft Connect'e ihtiyacınız var.

Hafta sonunun bitmesinin ardından Pandora’dan ayrılmak istemeyenler için indirim fırsatı da var. Oyunu PC’de kalıcı olarak almak isteyenler, Steam ve Ubisoft Store’da %33 indirimden faydalanabilirler.