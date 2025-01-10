Renault 5, 2025 Yılının Otomobili ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde etti. 60 Avrupa gazetecisinin oylarıyla zirveye yerleşti.

Avrupa'da yılın otomobili açıklandı. Renault, 2025 Yılı'nın Aracı ödülünü kazanan Renault 5 ve onun hızlı hatchback versiyonu Alpine A290 ile önemli bir başarıya imza attı. İki model, 60 Avrupa gazetecisinden 353 oy alarak bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Renault 5 ve Alpine A290, 23 farklı ülkeden gelen 60 jüri üyesinin oylarıyla toplamda 353 puan kazandı. Bu oyların 25’i, her iki aracı birinci sırada değerlendirdi. Yılın Aracı ödülü, geçtiğimiz yıl Renault Scenic'e verilmişti. Bu zaferle Renault, Yılın Aracı ödülünü arka arkaya kazanan ilk üretici oldu. 2025 Yılı'nın Aracı ödülüne Kia EV3 ikinci sırada, Citroën C3/ë-C3 ise üçüncü sırada yer aldı.

İşte 2025 Yılı’nın Aracı ödülüne aday olan ve sıralamaya giren araçlar

Kia EV3 (291 Puan): EV3, sağlam performansı ve gelişmiş iç mekan özellikleriyle dikkat çekti ancak, Renault 5'in tamamen yeni bir temel oluşturması EV3'ün biraz gerisinde kalmasına sebep oldu.

Citroën C3/ë-C3 (215 Puan): Basit ve rahat sürüş özellikleri sunan C3, düşük maliyetli bir seçenek olmasına rağmen Hyundai Inster ve Dacia Duster'ın arkasında kaldı.

Hyundai Inster (172 Puan): Farklı bir iç mekan düzenlemesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Inster, sürüş deneyimi açısından ise beklenenin gerisinde kaldı.

Dacia Duster (168 Puan): Duster, eski modeline göre büyük bir gelişim gösterdi. Uygun fiyatlı ve fonksiyonel olmasının yanı sıra Renault 5'e kıyasla bu yarışta baya bir şanssız kaldı.

Cupra Terramar (165 Puan): Tasarım açısından ilgi çekici olmasına rağmen yeni bir şey sunmaktan uzak kaldı.

Alfa Romeo Junior (136 Puan): Junior, tasarım konusunda kendini belli etse de sürüş ve iç mekan tasarımı açısından beklentileri karşılayamadı.