Efsane üç çizgi tasarımını markalaştırmak isteyen Adidas, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nden ret kararı aldı.

Adidas, marka korumasını üç çizgi için de almak istiyordu ancak bu teşebbüsünde başarılı olamadı.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, çarşamba günü Adidas’ın üç çizgiyi markalaştırma talebini, şeklin yeterince ayırt edici özellik barındırmamasından dolayı reddetti.

Almanya merkezli spor markası, 2014 yılında başlattığı ticari marka başvurusunu ‘eşit kalınlıktaki üç paralel ve eşit uzaklıktaki çizginin herhangi bir ürüne, herhangi bir yöne doğru uygulanması’ tanımını markalaştırmak istedi. Tabii ki bu istek kabul edilmedi.

Benzer bir başvuruyu daha önce Belçikalı şirket Shoe Branding, iki çizgi için yapmıştı ancak bu başvuru bir sonuca ulaşmamıştı. Sebep olarak da çizgilerin, Adidas çizgilerine fazlasıyla benzemesi gösterilmişti.