Telefonlardaki Uçak Modu Tarih Oluyor! İşte Ardındaki Neden?

Avrupa Birliği'nin aldığı yeni bir karara göre eğer yolcular 5G bağlantısına sahip bir telefon ve GSM hizmeti alıyorlarsa telefonlarını 30 Haziran 2023'ten itibaren uçak moduna almak zorunda kalmayacaklar. Bu kararın 5G'nin yaygınlaşması ile tüm dünyada uygulanması mümkün görünüyor. Peki neden ve nasıl mümkün oluyor?

Bugüne kadar tüm dünyada havayolu yolcuları, uçağın kule ile olan iletişimini bozmaması adına telefonlarını uçak moduna almak zorundalardı.

Ancak bu durum artık değişiyor zira Avrupa Komisyonu, artık uçaklarda 5G teknolojisinin kullanılmasına ve yolcuların da bu 5G bağlantıyı kullanabilmelerine onay verdi. Kararla birlikte uçak modu zorunluluğu da kaldırıldı.

Yolcular artık uçuş sırasında 5G bağlantı bile kullanabilecekler:

Avrupa Komisyonunun verdiği kararlar doğrultusunda artık yolcular, eğer 5G bağlantıya sahip bir telefon kullanıyor ve bu hizmeti alıyorlarsa uçuş sırasında telefonlarını uçak moduna almak zorunda değiller. Yani uçuş sırasında yolcular arama yapabilecek, yüksek veri transferi gerektiren video izleme ve müzik dinleme gibi faaliyetleri gerçekleştirebilecekler.

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Thierry Breton, planları sayesinde insanlara daha üretken hizmetler sağlanacağını ve Avrupa şirketlerinin büyüyeceğini belirterek şunları söyledi: “Süper hızlı ve yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanakların limiti artık gökyüzü olmayacak.”Karara göre 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren havayolu şirketleri, uçaklarına 5G bağlantı entegre edebilecekler. Üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2023.

Haliyle “Hani internet bağlantısı uçağın kuleyle iletişimini engelleme riski taşıyordu?” sorusu akıllara geliyor:

Avrupa Komisyonu, 2008 yılından beri uçaklarda uçuş sırasında internet erişimine izin veriyordu ancak bu internet uydu ile sağlandığı için hızı bir hayli düşüktü.

Birleşik Krallık Uçuş Güvenliği Komitesi üst düzey yöneticisi Dai Whittingham şöyle bir açıklama yapıyor: “Mobil bağlantının otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale edebileceğine dair bir endişe vardı elbet. Ancak 5G bağlantı ile deneyimlerimize göre bir müdahale olması riski bir hayli düşük.”

Yani bugüne kadar sahip olduğumuz 3G ve 4G bağlantı türleri, uçağın kule ile olan iletişimini olumsuz etkiliyordu, evet. Ancak yapılan tetkikler sonucunda 5G bağlantıda böyle bir durum olmadığı ortaya çıkmış zira kule-uçak iletişimi frekansı ile 5G frekansı birbirine pek yakın frekanslarda değil.

Sizce bu uygulamanın zamanla 5G'nin yaygınlaşması sayesinde kapsamı genişletilebilir, günün birinde ülkemizde de görebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirisiniz...