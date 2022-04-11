Apple'ın Avrupa'da oldukça zorlu yeni bir dava süreciyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Spotify'ın da dahil olduğu dava kapsamında App Store'un denetlenmesi için yeni yasaların çıkarılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Apple’ın App Store'daki uygulamaları kendi çıkarlarına göre kontrol ettiğine yönelik iddiaları araştıran Avrupa Komisyonu, şirketin Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiğini tespit etmişti. Ancak bu yıl işler Apple için çok daha baş ağrıtıcı bir hal alacak gibi görünüyor.

Hakkındaki antitröst suçlamaları ve kapsamlı düzenlemeler sebebiyle Apple aleyhindeki dava giderek daha da büyüyebilir ve bu da şirketin bölgede faaliyet gösterme biçiminde köklü değişikliklere yol açabilir gibi duruyor. Buna göre Avrupalı düzenleyiciler, Apple'ı epeyce bir zorlayabilecek daha kapsamlı yeni yasalar hazırlıyor.

Yeni yasalarla Apple'ın güvenilirliği test edilecek

Yeni yasalar ile App Store’daki uygulamaların ne kadar güvenli olduğunun test edilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte AB'nin Dijital Piyasalar Yasası’nın, Apple'ın fikre şiddetle karşı çıkmasına rağmen, uygulama üreticilerinin hizmetleri için alternatif ödeme yöntemleri sunmalarına da olanak sağlayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay Apple bu konuda küçük bir taviz vermiş ve alternatif ödeme sistemlerinin kullanılmasına izin vermek için geliştirici yönergelerini değiştirmişti; ancak şirket yine de toplam satışlardan payını almak istiyor.

Dahası, görünen o ki AB'de müzik akışının nasıl çalıştığına ve Apple ekosisteminde nasıl lanse edildiğine ilişkin daha önceki bir soruşturmayla ilgili olarak daha fazla antitröst suçlamasıyla karşı karşıya olan Apple'ın başındaki dertler sanılandan daha büyük gibi duruyor. Spotify'ın bir şikayeti üzerine gelişen soruşturma kapsamında, Apple'ı zor günler bekliyor gibi görünüyor.

Spotify, daha önce Apple’a yönelik seçenekleri sınırladığı ve kendi uygulamalarına ayrıcalık tanıyan muameleler yaptığı konusunda şikayette bulunmuş ve ardından da 2019 yılında buna dair bir dava açılmıştı. Apple ise Spotify’ın rekabete aykırı davranış suçlamalarını kesin bir dille reddetmiş ve bu iddiaları Spotify'ın kendi emellerine yardımcı olmak için tasarlanmış yanıltıcı söylemler olarak gördüğünü belirtmişti.

Şimdi ise Apple'ın bu soruşturma kapsamında AB'de daha büyük bir 'tekelcilik' suçlamasıyla karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Ayrıca bu durumun, platformlarını gelecek vaat eden rakiplere karşı avantaj elde etmek için kullanabilen Apple gibi teknoloji devlerine karşı daha güçlü bir dava oluşturacağına inanılıyor. Reuters’ın bildirdiğine göre, AB'nin önümüzdeki haftalarda ek bir itiraz beyanı ile daha fazla antitröst suçlaması ile saldırmasını beklediği ifade ediliyor.