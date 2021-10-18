9 Avrupa ülkesinin ortak sayısal loto sistemi olan Euromillions'ta tarihin en büyük ikramiyesini bir kişi kazandı. Bir Fransız, tüm şanslı sayıları tutturarak 220 milyon euronun (2,36 milyar TL)sahibi oldu. Kazanın kim olduğu şimdilik bilinmiyor.

Zaman zaman şans oyunları oynarken en büyük ikramiyelerin bir kişi tarafından kazanıldığı bildiriliyor. Bu kez böylesi bir durum, Avrupa'da yaşandı. Avusturya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, Lüksemburg ve Portekiz'in ortak olarak kurduğu loto sistemi Euromillions'ta tarihi bir rekor kırıldı. Haftalarca devreden ve Avrupa tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 220 milyon euro, Fransa'da tek bir talihliye çıktı.

Avrupa'nın daha önce kayıtlara geçen en büyük ikramiyesi, 210 milyon euroydu. İsviçreli bir adam, bu ikramiyeyi kazanarak tarihe geçmişti. Şimdi bu rekor, 10 milyon euro yükselmiş oldu. Yetkililer, talihlinin 60 gün süresi olduğunu, ikramiyenin bu süre içerisinde tahsil edilmesi gerektiğini açıkladılar.

Kazanan, tüm sayıları tutturmayı başardı

Avrupa'nın 9 ülkesinin ortak loto sisteminin kazanan Fransız, 21, 26, 31, 34 ve 49 numaralarına ek olarak 2 ve 5 olan yedek sayıları da tutturmayı başardı. Böylelikle 220 milyon euroluk ödülün sahibi oldu. Talihlinin kim olduğu şimdilik bilinmiyor.

Euromillions'ın kazanma mantığı, Türkiye'dekine kısmen benziyor. Eğer haftalık ikramiyeyi tutturan olmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki haftaya aktarılıyor. Yetkililerin belirledikleri hafta sayısı kadar bu durum devam ediyor. Eğer bu süre sonucunda ikramiyeyi kazanan bir isim olmazsa; ikramiyenin tamamı 3, 4, 5 ve yedek sayıyı bilenler arasında pay ediliyor. Kasa, bu işlemden yüzde 2 gibi bir kazanç sağlarken geriye kalan tüm tutar paylaştırılmış oluyor.