Her yıl gibi 2023 de Avrupa’da otomobil satışları açısından hareketli geçti. Bugün yayımlanan verilerde geçen yıl kıtada toplamda 13 milyon 814 bin 822 adet araba satıldığını görmüştük. Şimdi ise en çok satan modeller ve markalar belli oldu.
Şimdi ise 2023 yılında en çok satan otomobiller açıklandı. Dataforce tarafından paylaşılan verilerde, uygun fiyatlı olarak nitelendirilen Dacia Sandero’nun ikinci sıraya düştüğü görüldü. İlk sırayı ise Türkiye’de de satılan Tesla Model Y aldı. Bu da ilk kez bir elektrikli otomobilin zirveye çıktığı anlamına geliyor Model Y, Türkiye’de ise geçen yıl 12 bin 150 adet satmıştı.
Avrupa’da 2023'te en çok satılan otomobiller
|Model
|Satış miktarı
|Tesla Model Y
|254.822
|Dacia Sandero
|235.893
|Volkswagen T-Roc
|206.438
|Renault Clio
|202.942
|Peugeot 208
|194.376
|Opel Corsa
|188.662
|Volkswagen Golf
|184.279
|Toyota Yaris Cross
|176.685
|Volkswagen Tiguan
|174.267
|Skoda Octavia
|161.784
Listeye baktığımızda Model Y'nin önemli bir farkla Sandero'yu geride bıraktığını görüyoruz. Model Y, geçtiğimiz yıl 137 bin 608 adet satmıştı. Bu da bir yılda 117 bin civarında daha fazla araç sattığı anlamına geliyor. Bu ikiliyi Volkswagen T-Roc ve ülkemizde en çok satan ikinci model olan Renault Clio takip ediyor.
Avrupa'da 2023'te en çok satan markalar
*EBS danışmanlık
|Marka
|Satış miktarı
|Volkswagen
|1.357.139
|Toyota
|828.484
|Audi
|733.176
|BMW
|728.991
|Mercedes-Benz
|682.498
|Renault
|681.023
|Skoda
|680.153
|Peugeot
|639.848
|Kia
|572.297
|Dacia
|557.253
EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan ve Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bu veriler ise en çok satılan markaları gösteriyor. Zirvede, 1 milyon 357 bin 139 satışla Volkswagen'in yer aldığı görülüyor. Onu Toyota, Audi ve BMW takip etmiş. Türkiye'de en çok satan marka Fiat ise listenin altlarında 14. sırada yer alıyor. Ülkemizdeki ikinci olan Renault ise 6. sırada.
Türkiye'de en çok satan otomobiller için: