Avrupa'da 2023 yılında en çok satılan otomobil modelleri ve markaları açıklandı. Tesla Model Y, Sandero'yu geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca kıtada ilk kez zirveye oturan elektrikli otomobil olmayı da başardı.

Her yıl gibi 2023 de Avrupa’da otomobil satışları açısından hareketli geçti. Bugün yayımlanan verilerde geçen yıl kıtada toplamda 13 milyon 814 bin 822 adet araba satıldığını görmüştük. Şimdi ise en çok satan modeller ve markalar belli oldu.

Şimdi ise 2023 yılında en çok satan otomobiller açıklandı. Dataforce tarafından paylaşılan verilerde, uygun fiyatlı olarak nitelendirilen Dacia Sandero’nun ikinci sıraya düştüğü görüldü. İlk sırayı ise Türkiye’de de satılan Tesla Model Y aldı. Bu da ilk kez bir elektrikli otomobilin zirveye çıktığı anlamına geliyor Model Y, Türkiye’de ise geçen yıl 12 bin 150 adet satmıştı.

Avrupa’da 2023'te en çok satılan otomobiller

Model Satış miktarı Tesla Model Y 254.822 Dacia Sandero 235.893 Volkswagen T-Roc 206.438 Renault Clio 202.942 Peugeot 208 194.376 Opel Corsa 188.662 Volkswagen Golf 184.279 Toyota Yaris Cross 176.685 Volkswagen Tiguan 174.267 Skoda Octavia 161.784

Listeye baktığımızda Model Y'nin önemli bir farkla Sandero'yu geride bıraktığını görüyoruz. Model Y, geçtiğimiz yıl 137 bin 608 adet satmıştı. Bu da bir yılda 117 bin civarında daha fazla araç sattığı anlamına geliyor. Bu ikiliyi Volkswagen T-Roc ve ülkemizde en çok satan ikinci model olan Renault Clio takip ediyor.

Avrupa'da 2023'te en çok satan markalar

*EBS danışmanlık

Marka Satış miktarı Volkswagen 1.357.139 Toyota 828.484 Audi 733.176 BMW 728.991 Mercedes-Benz 682.498 Renault 681.023 Skoda 680.153 Peugeot 639.848 Kia 572.297 Dacia 557.253

EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan ve Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bu veriler ise en çok satılan markaları gösteriyor. Zirvede, 1 milyon 357 bin 139 satışla Volkswagen'in yer aldığı görülüyor. Onu Toyota, Audi ve BMW takip etmiş. Türkiye'de en çok satan marka Fiat ise listenin altlarında 14. sırada yer alıyor. Ülkemizdeki ikinci olan Renault ise 6. sırada.

Türkiye'de en çok satan otomobiller için:

Avrupa'da en çok otomobil satan ülkeler için: