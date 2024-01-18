Avrupa'da 2023 Yılında En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı: İlk Kez Bir Elektrikli Otomobil Zirveye Oturdu!

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Avrupa'da 2023 yılında en çok satılan otomobil modelleri ve markaları açıklandı. Tesla Model Y, Sandero'yu geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca kıtada ilk kez zirveye oturan elektrikli otomobil olmayı da başardı.

Her yıl gibi 2023 de Avrupa’da otomobil satışları açısından hareketli geçti. Bugün yayımlanan verilerde geçen yıl kıtada toplamda 13 milyon 814 bin 822 adet araba satıldığını görmüştük. Şimdi ise en çok satan modeller ve markalar belli oldu.

Şimdi ise 2023 yılında en çok satan otomobiller açıklandı. Dataforce tarafından paylaşılan verilerde, uygun fiyatlı olarak nitelendirilen Dacia Sandero’nun ikinci sıraya düştüğü görüldü. İlk sırayı ise Türkiye’de de satılan Tesla Model Y aldı. Bu da ilk kez bir elektrikli otomobilin zirveye çıktığı anlamına geliyor Model Y, Türkiye’de ise geçen yıl 12 bin 150 adet satmıştı.

Avrupa’da 2023'te en çok satılan otomobiller

Model Satış miktarı
Tesla Model Y 254.822
Dacia Sandero  235.893
Volkswagen T-Roc 206.438
Renault Clio 202.942
Peugeot 208  194.376 
Opel Corsa  188.662
Volkswagen Golf 184.279
Toyota Yaris Cross  176.685
Volkswagen Tiguan 174.267
Skoda Octavia  161.784

Listeye baktığımızda Model Y'nin önemli bir farkla Sandero'yu geride bıraktığını görüyoruz. Model Y, geçtiğimiz yıl 137 bin 608 adet satmıştı. Bu da bir yılda 117 bin civarında daha fazla araç sattığı anlamına geliyor. Bu ikiliyi Volkswagen T-Roc ve ülkemizde en çok satan ikinci model olan Renault Clio takip ediyor.

Avrupa'da 2023'te en çok satan markalar

*EBS danışmanlık

Marka Satış miktarı
Volkswagen 1.357.139
Toyota 828.484
Audi 733.176
BMW 728.991
Mercedes-Benz 682.498
Renault 681.023
Skoda 680.153
Peugeot  639.848
Kia 572.297
Dacia 557.253

EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan ve Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bu veriler ise en çok satılan markaları gösteriyor. Zirvede, 1 milyon 357 bin 139 satışla Volkswagen'in yer aldığı görülüyor. Onu Toyota, Audi ve BMW takip etmiş. Türkiye'de en çok satan marka Fiat ise listenin altlarında 14. sırada yer alıyor. Ülkemizdeki ikinci olan Renault ise 6. sırada.

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