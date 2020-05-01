Koronavirüsten Sonra Avrupa'da 'Kawasaki' Hastalığı Tehdidi

Avrupa'da görülen 'Kawasaki' hastalığı benzeri bir sendromun çocuklarda ölüme yol açabileceği tespit edildi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Gündüz, bunun koronavirüs ile bağlantılı olabileceğini söyledi.

Avrupa'da, çocuklarda ölümcül sonuçlara yol açabilen Kawasaki hastalığı benzeri sendrom, Dünya Sağlık Örgütü tarafından mercek altına alındı.

Koronavirüs salgının olduğu döneme denk gelen açıklama, Kawasaki hastalığının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu hastalık ilk kez Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlandı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Gündüz, “Kawasaki sendromu, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon (iltihap) gelişmesi durumudur. Enflamasyon, en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda gözlenir. Yeni tip korona virüsün (Covid-19), Kawasaki hastalığına sebep olup olmadığı konusunda, kesinlik kazanmış olmasa da ciddi şüpheler doğmuştur. Bunu destekleyen vakalar, daha çok İngiltere ve İtalya'dan bildirilmektedir. Kawasaki hastalığının nedenlerine bakıldığında bunda virüslerin de rol oynadığı ezelden beridir biliniyor. Bu sebeple bunun mümkün olabileceği düşünülebilir. Ancak bu konuya net cevaplar verebilmek için bilimsel araştırmalar yapılması gerekmektedir” dedi.

Uzm. Dr. Sinem Gündüz, çocuklarda 6 aydan 5 yaşına kadar olan dönemde görülebilen bu hastalığın ABD ve Avrupa'da çocuklarda görülen kalp hastalığının başında gelen nedeni olduğunu da belirtti. Uzm. Dr. Gündüz, hastalığın yaygın belirtileri ve tedavisi konusunda da şunları söyledi:

“Yaygın belirtiler arasında ateş, boyunda şişmiş lenf bezleri, ağız, burun ve boğaz iltihabı, göz tahrişi ve kızarıklık, ellerin ve ayakların şişmesi, döküntü ve cildin soyulması vardır. Tanı konulduktan hemen sonra, ideal olarak ilk 10 gün içinde tedavi başlamalıdır. Standart tedavi hastalıkta erken yapılırsa kalp kan damarlarına zarar gelmesini önlemeye yardımcı, bir insan kanı proteini olan yüksek dozda ‘IVIG' içerir. Hastalar genellikle ‘IVIG' ile tedaviden sonraki 24 saat içinde önemli ölçüde iyileşir. Bununla birlikte bazı hastaların, ilk tedaviler işe yaramıyorsa kortikosteroid veya immünosüpresan ilaçlar almaları gerekebilir. Nadiren hasarlı kalp kan damarlarını onarmak için ameliyat gerekebilir.”