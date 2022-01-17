Eurostat ve Dünya Bankası tarafından sağlanan veriler ile tüm Avrupa’nın nüfus değişimi haritası yayınlandı. Ortaya çıkan görüntüye göre Türkiye’nin genelde artarken içerisindeki illerin bazılarında büyük düşüş yaşanıyor. Gelin verilere bir göz atalım.

Pangea, bir diğer adıyla ‘Eski Kıta’. Orta Asya ve Avrupa’nın diğer adları. Ülkemizin de içerisinde yer aldığı bu insanlık tarihini barındıran yaşlı kıtaya ‘yaşlı’ denmesinin tek sebebi tarihi değil, nüfusu da bir etken. Avrupa’nın nüfusunun çoğunluğu yaşlılardan oluşuyor.

Eurostat ve Dünya Bankası'ndan alınan verilerle birlikte tüm Avrupa’nın 2014 yılından 2019 yılına kadar olan nüfus değişiminin haritası çıkarıldı. Haritaya göre özellikle Doğu Avrupa ve Batı Avrupa taraflarında büyük bir nüfus düşüşü görülüyor. En büyük düşüşlerin olduğu bölgeler Hırvatistan ve Arnavutluk'ta bulunuyor. Bu ülkelerin çoğunda, başkent ve birkaç diğer büyük şehir hariç, neredeyse tüm ülkede nüfus düşüyor. Türkiye, Malta, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İzlanda, İsviçre ve İrlanda'da ise hemen hemen her bölgede nüfus artışı yaşanıyor.

En çok nüfus artışı yaşanan ülkelerden biri de Türkiye

Türkiye, tüm Avrupa genelinde en çok nüfus artışı olan ülkelerden biri. Ülkemizde 2014 - 2019 yılları arasında toplamda yaklaşık %3’lük bir nüfus artışı oldu. Tabii bu veriler 2019’a kadar olan nüfus değişikliklerini içerdiği için şu anda ki, yani 2020 ve 2021 yıllarındaki nüfus değişikliği belirsiz. Türkiye ayrıca %1,35’lik oranla en hızlı nüfus artışı yaşanan ülkelerin arasında yer aldı.

Fotoğraftan da görebileceğiniz gibi ülkemizde nüfusun düştüğü iller de mevcut. Bunlar Yalova, Tekirdağ ve Gümüşhane ve bu illerin nüfus düşüşü Avrupa genelinde en çok nüfus düşüşü yaşanan 5 şehir arasında yer alıyor. Yalova’nın nüfusu %3,56, Tekirdağ’ın nüfusu %3,33 ve Gümüşhane’nin nüfusu ise %2,85’lik düşüş yaşamış. Türkiye’nin geri kalanında, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise nüfus artışı görülüyor.

Nüfusu en hızlı artan ülkelerin sıralaması ise şöyle;