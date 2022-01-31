Avrupa, TURKOVAC Olanları ‘Hiç Aşı Olmamış’ Sayacak

Avrupa Birliği, seyahat kurallarını güncelledi ve yarından geçerli olmak üzere iki doz TURKOVAC aşısı olanları dahi ‘hiç aşı olmamış’ olarak sayacağını açıkladı. AB’ye giriş için hem tanınan aşılardan yaptırma, hem de ikinci dozun üstünden 270 gün geçmeden üçüncü doz aşı yaptırmış olma şartı aranıyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Avrupa Birliği ülkesi olan Almanya, Türkiye’nin yerli aşısı TURKOVAC’a yönelik dikkat çeken bir yaklaşımda bulunmuştu. Türkiye’den Almanya’ya gidecekler için vize şartlarını güncelleyen Almanya, iki doz TURKOVAC aşısı olanların hiç aşı olmamış gibi kabul edileceğini açıklamıştı. Bugün, doğrudan Avrupa Birliği’nden benzer bir karar daha geldi.

Avrupa Birliği, yarından itibaren seyahatlerde geçerli olacak kuralları açıkladı. Yeni kurallarla birlikte ikinci doz aşının üzerinden 270 gün geçenler ile TURKOVAC, Sinovac ve Sputnik V aşısı olanlar, AB genelinde aşı yapılmamış sayılacak. Sinovac ve Sputnik V aşılarına yönelik bu karar bir süredir uygulamada olurken TURKOVAC, bu listeye katılan son aşı oldu.

Yalnızca AB tarafından tanınan aşıları olanlar giriş yapabiliyor, üçüncü doz aşı şartı aranıyor:

Avrupa Birliği’ne girebilmek içinse yalnızca Avrupa Birliği’nin tanıdığı aşılardan yaptırmış olma zorunluluğu olacak. Yani AB’ye yalnızca Moderna, BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve NovaVax aşılarını yaptıranlar ve bunu dijital aşı pasaportu ile kanıtlayanlar giriş yapabilecek. Aksi halde bu kişiler AB içinde dolaşamayacaklar.

Diğer bir kural ise iki doz aşının ardından AB’nin tanıdığı, yukarıdaki aşılardan birinden üçüncü doz aşıyı yaptırmak. Üçüncü doz aşı yaptıranların AB içinde tam serbestisi olacak ve ayrıca bu kişilerden test sonucu istenmeyecek. İkinci aşının üstünden 270 gün geçmesi durumunda kişiler, aşılanmamış sayılacak.