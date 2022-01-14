Almanya, Turkovac Aşısı Yaptıranları Ülkeye Almayacak

Almanya, Turkovac aşısı vurulan vatandaşların ülkeye girmesine izin vermeyecek. Yalnızca mahkeme gibi zorunlu hallerde bulunan vatandaşlara karantina şartıyla izin veren Almanya, benzer kararı Çin ve Rusya için de almıştı.

Omicron isimli koronavirüs varyantı, 2019'dan beri hayatımızda olan COVID-19 pandemisinin seyrini değiştirdi. Ülkeler şu sıralar, yeni kararlar alıp vaka sayılarını düşürmeye odaklanmış durumdalar. Almanya'dan gelen son haberler ise Türkiye'den Almanya'ya gitmeyi düşünen tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Zira edinilen bilgilere göre Türkiye'nin geliştirdiği Turkovac isimli koronavirüs aşısı, Almanya'ya girişlerde kabul edilmeyecek.

Almanya, Türkiye'den gidecek olan kişiler için vize şartlarını güncellemiş durumda. Yapılan yeni düzenlemeye göre Türkiye'den Almanya'ya girmek isteyenlerin BioNTech, AstraZeneca, Moderna ya da Johnson&Johnson aşısı olması gerekiyor. Aksi takdirde, kişilerin Almanya'ya girişi mümkün olmayacak. Söz konusu kişiler negatif test vermiş olsalar da durum değişmeyecek. Özetle Almanya, Turkovac aşısı yaptırmış olan vatandaşları aşısızmış gibi kabul edecek.

Uygulama Türkiye özelindeymiş gibi görünse de durum öyle değil

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik kararınını kıskanma gibi çeşitli durumlara bağlayabilirsiniz. Ancak durum pek de böyle değil. Almanya, yalnızca AB'nin onayladığı koronavirüs aşılarını tanıyor. Haliyle, Çin'in ve Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşıları zaten tanınmıyordu. Şimdi, bu ülkeler arasına Türkiye de eklenmiş oldu.

Turkovac aşısı yaptıranlar normal koşullarda Almanya'ya giremeyecekler. Ancak bu konuda bazı istisnalar da mevcut. Örneğin Türkiye'de olan bir vatandaşın mahkeme gibi zorunlu bir nedenden ötürü Almanya'ya girmesi gerekiyorsa, zorunluluğu ispatlamak koşuluyla giriş yapılabilecek. O vatandaş, alınan karara göre önce karantinaya alınacak, sonrasında özgürlüğüne kavuşacak.