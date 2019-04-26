Ay Ortadan Kaybolursa Dünyamızda Neler Değişir?

Ay, gezegenimize uyguladığı etkiler sayesinde Dünya'daki yaşamı dengede tutan ilginç uydulardan biri. Peki ya Ay bir anda ortadan kaybolsaydı neler olurdu?

Ay, gezegenimizin tek doğal uydusu olmasının yanı sıra insanlığın doğuşundan itibaren fazlasıyla önemli bir sembol olarak anılıyor. Peki ya Ay hiç var olmamış olsaydı gezegenimizde neler değişirdi? Gelin bu sorunun yanıtlarına hep birlikte göz atalım.

1. Mevsimler tüm dengesini yitirirdi:

Ay, Dünya'nın eksenindeki dengeyi korumak için kritik öneme sahip. Ay'ın gezegenimize olan fiziksel etkisi, 23 derecelik sabit bir eğimi koruyor ve bu da mevsimlerin dengesiyle birlikte birçok şeyi sabit hale getiriyor. Peki ya Ay olmasaydı?

Dünya'nın doğal uydusu Ay aniden ortadan kaybolursa gezegenimizin denge sağlayıcısı da olmayacağı için tüm Dünya'daki mevsimler tüm dengesini yitirirdi. Bu da tüm gezegendeki düzenin bozulması anlamına geliyor.

2. Deniz seviyesi ciddi miktarda yükselirdi:

Ay'ın gezegenimize olan bir diğer etkisi de denizlerle ilgili. Bilindiği üzere denizlerdeki gelgitler, Ay'ın varlığından kaynaklanıyor. Ay'ın uyguladığı etki sayesinde belirli düzeylerde seyreden deniz seviyesi, Ay'ın ortadan kaybolması hâlinde ciddi miktarda yükselerek Dünya'daki dengeleri alt üst edebilirdi.

3. Günler gittikçe uzardı:

Ay'ın gezegenimize uyguladığı fiziksel etki, günlerimizin 24 saat olmasının ana sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya'nın var oluşundan bugüne dek konumu değişmiş olan Ay, aniden ortadan kaybolduğu takdirde gezegenimizde günler zamanla daha uzun hâle gelebilirdi.

4. Dünya, uzaydan gelen kayalara karşı savunmasız kalırdı:

Bilindiği üzere gezegenimiz sık sık uzaydan gelen kayalara maruz kalıyor ancak Ay'ın yer çekimi sayesinde ortaya çıkan bir çeşit kalkan, bu kayaların Dünya'ya ulaşmasını engelliyor. Ay bir anda yok olursa Dünya'nın kalkanı da düşeceği için uzaydan gelen en ufak kaya bile gezegeni etkileyebilir.

5. Hiç bir araç yörüngeye oturamazdı:

Dünya'nın çekim kuvveti, tüm uzay araçlarının yörüngedeki konumunu etkiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu gibi birçok yapının yörüngede kalabilmesinin ana sebeplerinden biri Ay'ın ta kendisi. Ay'ın yokluğu, uzay araçlarının yörüngeye tutunamamasına sebep olabilir.

6. Maden alanında ilerleme kaydedilemezdi:

Herkesin bildiği gibi altın, iridyum gibi madenler insanlığın gelişiminde büyük rol oynuyorlar fakat Ay olmasaydı bundan madenler de etkilenirdi. Ay, pek bilinmiyor olsa da gezegenimizdeki madenlerin oluşumunda başrol oynadı. Ay'ın oluşumuyla ortaya çıkan etki, yeryüzündeki maden oranını ciddi miktarda artırdı.

7. Hava olayları çok daha tehlikeli hâle gelirdi:

Gezegenimiz kendi atmosferine sahip olsa da hava olaylarına Ay'ın etkisi de çok büyük. Ay, uyguladığı etki sayesinde Dünya'nın dönüş hızını da değiştirdiği için onun yokluğunda çok daha hızlı dönen bir Dünya ve korkutucu hava olayları ortaya çıkabilirdi.

Yukarıda gördüğünüz her bir maddenin önemi çok büyük. Tabii ki bunların dışında da Dünya'nın Ay'dan yararlandığı birçok nokta bulunuyor. Kısacası Ay, insanlık ve Dünya için en değerli şeylerden biri.