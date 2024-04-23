Ay'ın Tozla Kaplı Kabuğunun Altında Ne Olduğu Açıklandı

Araştırmacılar, gezegenimizin uydusu Ay'ın kabuğunun altında ne olduğunu açıkladı.

Yakın gelecekte yeniden ziyaret edilmesi, hatta üzerinde bir üs kurulması planlanan Ay ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları şimdi de Ay'ın yüzeyinin altındaki katmanlara dair yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Buna göre gezegenimizin uydusu, Dünya'nın çekirdeğine benzer bir çekirdeğe sahip.

Ay'ın çekirdeğinin donmuş mu yoksa ergimiş hâlde mi olduğu konusu uzun zamandır tartışılıyordu. Fransız Uluslar Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nden Arthur Briaud ve ekibinin yaptığı sismik çalışmalar bu soruya bir cevap verdi. Bu çalışmanın Ay'ın ve Güneş Sistemi'nin geçmişine dair soruları cevaplaması bekleniyor.

Ay'ın çekirdeği erimiş demir barındırıyor olabilir

Geçmişte Ay'ın çok güçlü bir manyetik alanının olduğu ancak bu manyetik alanın zamanla zayıfladığı ifade ediliyordu. Manyetik alanların oluşması için ise çekirdekte erimiş hâlde metal bulunması gerekiyor. Yapılan çalışmada, çeşitli kaynaklardan toplanan sismik verileri inceleyen araştırmacılar Ay'ın sert çekirdeğinin etrafında bir lav katmanı olduğunu ortaya koydu. Dış çekirdeğin çapının 362 kilometre, iç çekirdeğin çapının ise 258 kilometre olduğu belirtilirken, iç çekirdek yoğunluğunun da metreküp başına 7822 kilogram olduğu açıklandı. Bu da demirin sahip olduğu yoğunluğa oldukça yakın.

Ortaya çıkarılan bir diğer ilginç bilgi ise Ay'ın yüzey altı hareketleri ile ilgili. Görünüşe göre Ay'ın yapısında bulunan daha yoğun materyaller uydunun çekirdeğine doğru çökerken daha hafif materyalleri de yüzeye doğru itiyor. Bilim insanları bu durumun Ay'daki volkanik krater yapılarını açıklamaya yardımcı olacağını belirtiyor.

Araştırma Nature'da yayımlandı.