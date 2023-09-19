Yurt dışı tatili denilince pek çok kişinin aklına gelen ilk yerlerden bir tanesi olan Bahamalar, Atlas Okyanus’unda yüzlerce adadan oluşan küçük bir ülke olmasına rağmen eşsiz doğası ile her yıl sayısız turistin ilk tercihi oluyor. Gelin Bahamalar hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere yakından bakalım.

Döviz kurundan bağımsız olarak düşünüp bir tatil planladığımız zaman eğer tercihimiz yurt dışı ise pek çoğumuzun aklına ilk gelen yerlerden bir tanesi Bahamalar olacaktır. Bu durum tüm dünyada geçerli çünkü yüzlerce adadan oluşan bu ülke kelimenin tam anlamıyla benzersiz bir doğaya sahip. Bahamalar, her yıl sayısız turistin bir numaralı tatil mekanı olmaya devam ediyor.

Amerika kıtası ile aynı dönemde keşfedilen Bahamalar, yeni keşfedilen pek çok bölge gibi uzun yıllar bir koloni olarak varlığını sürdürmüştür. Görece yakın bir zamanda bağımsızlığını kazandıktan sonra ise ticaret ve turizm sayesinde ekonomik alanda inanılmaz bir kalkınma yaşamış ve dünya turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Lafı fazla uzatmayalım ve Bahamalar hakkındaki ilginç bilgilere bakalım.

Bahamalar hakkında bilgiler:

Bahamalar, Amerika kıtasından önce keşfedilmiştir.

Karayip Korsanları bile burada çekildi ama aslında Bahamalar Karayip’te değil.

Bahamalar gerçekten de bir dönem Karayip korsanlarının yuvasıydı.

Bahamalar yüzlerce adadan oluşmaktadır.

Dünyanın en büyük resiflerinden bir tanesi Bahamalar’da.

Suyun böylesine berrak görünmesinin bilimsel bir nedeni var.

Okyanusta biraz açılırsanız kendinizi dünyanın en derin deliklerinden birinde bulabilirsiniz.

Bahamalar’daki milli park, bildiğiniz parklara pek benzemiyor.

Bahamalar, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi.

Bahama sahillerinde hiç beklemediğiniz hayvanlarla karşılaşabilirsiniz.

Bahamalar, Amerika kıtasından önce keşfedilmiştir:

Bahamalar, ABD’nin Florida eyaletinin 80 kilometre açığındadır. 1492 yılında Kristof Kolomb bölgeye geldiği zaman ilk ayak bastığı yer bugün Bahamalar’a bağlı olan Guanahani adasıdır. Bölge bir süre İspanyol kolonisi olsa da daha sonra İngiliz kolonisi haline gelmiştir. 1973 yılında bağımsızlığını kazanan ülkenin resmi adı Bahama Milletler Topluluğu’dur. Ülke; Turks Adaları, Caicos Adaları ve Lucayan Adaları’ndan oluşmaktadır.

Karayip Korsanları bile burada çekildi ama aslında Bahamalar Karayip’te değil:

Bahamalar’ın eşsiz doğasında onlarca farklı Hollywood filmi çekildi, bunlar arasında en sevilen ise Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı filmidir. Demek ki burası Karayip adalarından bir tanesi olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü küçük ve büyük Antiller olarak adlandırılan bölgede Bahamalar ile Karayipler farklı dönemlerde oluşmuşlardır. Yani Bahamalar nerede derseniz haritada Atlas Okyanusu üzerinde Batı Hint Adaları’nın kuzeydoğusuna bakmalısınız. Zaten coğrafi açıdan burası Orta Amerika kıtasıdır.

Bahamalar gerçekten de bir dönem Karayip korsanlarının yuvasıydı:

Tamam, Bahamalar tam olarak Karayip adalarından biri değil ama hemen dibinde ve bu nedenle de Karayip korsanlarının yolu üzerinde. Bu bölge özellikle 18. yüzyılda korsanlar tarafından o kadar çok sevildi ki Korsan Cumhuriyeti olarak ilan edildi. Sonraki yıllarda bölgenin İngiliz valisi Woodes Rogers müdahale ederek adaları korsanlardan kurtardı. Bahamalar’da o günleri anlatan Nassau Korsanları Müzesi isimli bir korsan müzesi bulunuyor.

Bahamalar yüzlerce adadan oluşmaktadır:

Bahamalar’ın yüzölçümü 13.878 kilometrekaredir. Fakat bu ölçüm tek bir anakaraya ait değildir çünkü Bahamalar 700’den fazla adadan oluşan bir devlettir. Bunların yanı sıra 2400’den fazla da kayalık oluşum vardır. Elbette bütün bu adalarda değil, yalnızca 30 tanesinde yerleşim vardır. 500 bine yakın nüfusun büyük bölümü, aynı zamanda başkent Nassau’nun bulunduğu New Providence adasında yaşar.

Dünyanın en büyük resiflerinden bir tanesi Bahamalar’da:

Bahamalar’da bastığınız toprağın neredeyse tamamı mercanlar, resiflerden ve kum setlerinden oluşur. Bunun anlamı, denize epey yakın olmasıdır. Bahamalar’daki en yüksek nokta denizden yalnızca 63 metre yüksekliktedir. Tabii bu durumun en güzel yanı, dünyanın en büyük resiflerinden birine ev sahipliği yapmasıdır. Andros adasında bulunan Andros Set Resifi 300 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun resifidir. Burası aynı zamanda 2 kilometreye yakında bir derinliğe sahiptir.

Suyun böylesine berrak görünmesinin bilimsel bir nedeni var:

Google’a yazıp baktığınızda bile Bahamalar hakkında sizi ilk karşılayan görsel, neredeyse berrak gibi görünen suyun olduğu bir sahildir. Hayır, bu bir göz yanılması değil. Bahamalar kıyısında bulunan su o kadar berraktır ki 100 metre derinliği bile net bir şekilde görebilirsiniz. Bunun nedeni, kıyı yakınında bulunan okyanus tortularının ağır olmasıdır. Tortular ağır olduğu için dalgalar ya da akıntılar tarafından kolay kolay hareket ettirilemiyor ve böylece su her daim berrak kalıyor.

Hazır kıyılardan bahsetmişken biraz da Bahamalar’ın pembe plajlarına değinelim. Evet, ülkede kumların pembe olduğu plajlar var. Harbour adası ve Pink Sands Beach başta olmak üzere ülkede birçok pembe kumlu plaj var. Kumların bu rengi almasının nedeni, pembe ve kırmızı renge sahip mercan böcekleridir. Bu böcekler kimseye zarar veremeyecek kadar küçük olsalar bile kumu pembe renge boyayacak kadar çokturlar.

Okyanusta biraz açılırsanız kendinizi dünyanın en derin deliklerinden birinde bulabilirsiniz:

Hayır, tekneyle açılmaktan söz etmiyoruz. Diyelim Long Island’da yüzmek için suya girdiniz ve açıldınız. Dikkatli olun çünkü biraz ileride tam 200 metre derinliği ile dünyanın en derin su altı mağaralarından biri sizi bekliyor olacak. Bu mağaranın tam olarak nasıl oluştuğu bilinmiyor ancak bilim insanları, doğal bir kireçtaşı erozyonu sonucu oluştuğunu tahmin ediyorlar.

Bahamalar’daki milli park, bildiğiniz parklara pek benzemiyor:

Ülkemiz dahil dünyanın neredeyse her yerinde doğal güzellikleri korumak için milli parklar kurulur. Bahamalar’da bulunan Lucayan Ulusal Parkı ise pek de bildiğimiz milli parklara benzemiyor. Çünkü Grand Bahama Adası’nda yer alan bu park, karadan başlıyor ve su altında devam ediyor. Eğer burada bir gezi isterseniz şnorkelli ya da tüplü olarak dalarak doğal güzellikleri görebiliyorsunuz.

Bahamalar, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi:

Dünyamızın batı yarım küresinde yer olan ülkelere bakacak olursak Bahamalar, bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan sonraki en zengin üçüncü ülkedir. Ülkenin gelirinin yüzde 60’tan fazlası, en büyük endüstri olan turizmden elde edilmektedir. Bu durumun en güzel yanı ise 1 Bahama Dolarının 1 Amerika Dolarına sabitlenmiş olmasıdır. Cennet gibi ülke dedikleri bu olsa gerek.

Bahama sahillerinde hiç beklemediğiniz hayvanlarla karşılaşabilirsiniz:

Sokak köpeklerinin ve yöresine göre ineklerin bile sahil kenarına gidip ara sıra denizde serinlediğini biliyoruz. Bahamalar’da da buna benzer bir durum var fakat buradaki hayvanlar biraz farklı. Eleuthere, Rose Island, Abaco gibi pek çok adada okyanus kıyısındaki sığ sularda serinlemeye çalışan kocaman pembe domuzlar görebilirsiniz. İnsanlara karşı da son derece sevecen olan bu canlılar özellikle Big Major Cay’de bol bol bulunuyor. Bu domuzların adanın yerlisi olmadığı, koloni döneminde getirildikleri tahmin ediliyor.

Benzersiz doğal güzellikleri sayesinde dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri haline gelen Bahamalar hakkındaki ilginç bilgilerden bahsettik. Ne dersiniz, döviz fiyatları biraz toparlanırsa Bahamalar’da tatil yapılır mı?