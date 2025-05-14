Baidu, otonom araç girişimi Apollo Go ile Türkiye ve İsviçre'de sürücüsüz taksi hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’de hizmete başlamasıyla birlikte yolcular, mobil uygulama üzerinden sürücüsüz taksi çağırarak tam otonom şekilde yolculuk yapabilecek.

Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu'nun Türkiye’de sürücüsüz taksi hizmeti sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Şirketin otonom araç girişimi Apollo Go, Avrupa pazarına açılma planlarının ilk adımı olarak Türkiye ve İsviçre'yi seçti.

Apollo Go, Türkiye'de yerel bir şirket kurarak hizmet vermeyi planladığını paylaştı. Mobil uygulama üzerinden çağrılabilecek tam otonom taksilerle kullanıcıların şoförsüz yolculuk yapabileceği belirtildi. Şirket Türkiye’deki yasal izin süreci için ilgili kurumlarla görüşmelere başlayacak. Hizmetin ne zaman başlayacağına dair ise herhangi bir tarih verilmedi.

Otonom taksi hizmeti Türkiye'ye gelecek

İsviçre tarafında ise süreç daha net. Apollo Go, ülkedeki toplu taşıma şirketi PostAuto ile iş birliği görüşmelerine başladığını açıkladı. Şirket, yıl sonuna kadar test sürüşlerine başlamayı planladığını belirtti. Aynı zamanda İsviçre’de bir şirket kurarak yerel faaliyetlerine adım atacağını da paylaştı.

Çinli şirketlerin Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da yürüttüğü sürücüsüz araç projeleri, ABD'li rakiplerle olan rekabeti iyice kızıştırdı. Apollo Go’nun dışında, Çin merkezli WeRide ve Pony AI da farklı bölgelerde test sürüşleri gerçekleştirdiğini ve yeni iş birliklerine imza attığını duyurdu. Öte yandan ABD merkezli Waymo ve Uber de otonom araç filolarını büyütme hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Baidu’nun Apollo Go hizmeti, Çin dışındaki ilk adımlarını Dubai ve İsviçre’de attığını açıkladıktan sonra rotasını Türkiye’ye çevirdiğini duyurdu. Türkiye’de bu alanda yaşanan gelişmelerin hız kazanmasıyla otonom araç girişimlerinin de pazara adım atacağı yönünde beklentiler gündeme geldi.