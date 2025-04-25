Baidu yapay zekâ modellerini eğitmeyi kolaylaştıracak yeni teknolojisini duyurdu.

Çinli teknoloji devi Baidu, yapay zekâ modellerinin eğitimini kolaylaştıracak yeni teknoloji çözümünü tanıttı. Şirket, kendi üretimi olan üçüncü nesil P800 Kunlun çiplerinden dev bir çip kümesi oluşturdu. Böylelikle DeepSeek gibi karmaşık yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılabilecek.

Baidu CEO'su Robin Li tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin kurduğu çip kümesi 30.000 adet P800 Kunlun çipinden oluşuyor. Bu dev sistem yüz milyarlarca parametre içeren karmaşık yapay zekâ modellerini rahatlıkla eğitebilecek güçte. Üstelik daha küçük modellerle çalışmak isteyen binlerce kullanıcı aynı anda sistemi kullanabilecek ve kendi projelerini geliştirebilecek.

Baidu'nun çipleri kullanılmaya başlandı

Baidu, yeni geliştirdiği çiplerin Çin'deki bankalar ve internet şirketleri tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. Aynı zamanda şirket, Ernie 4.5 Turbo ve Ernie X1 Turbo isimli yeni yapay zekâ modellerini de tanıttı. Bu modeller ise dil işleme ve programlama gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere geliştirildi ve Baidu'nun çeşitli uygulamaları aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Son dönemde Çin'de yapay zekâ rekabeti hız kazandı ve şirketler artık sadece yapay zekâ modelleri geliştirmeye odaklanmak yerine bunları pratik uygulamalarla desteklemeye başladı. Yeni dönemde dikkat çeken şirketlerden biri de Baidu oldu. Şirketin duyurduğu bu yeni teknoloji hamlesi de Baidu'nun yapay zekâ yatırımlarını gerçek uygulamalarla güçlendirme hedefini açıkça ortaya koydu.