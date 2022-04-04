Bakan Nebati’nin Enflasyon Açıklaması Tepki Topladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in enflasyon verilerini paylaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla tepki topladı. Nebati, kur ve faiz sorununun 'üstesinden gelindiğini' ifade ederken sırada enflasyonun olduğunu ve yıl sonunda 'beklentilere uygun' düşüş olacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı verilerle son 20 yılın enflasyon rekorunun kırıldığını gözler önüne sererken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilginç bir açıklama geldi. TÜİK verilerinin ardından bir açıklamada bulunan Nebati, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati, %61’lik yıllık enflasyona dair yaptığı açıklamada “Problem mi, problem ama faiz kıskacından da çıkardık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Kur ve faizin üstesinden geldik , sırada enflasyon var.” ifadelerini kullandı. Nebati’nin enflasyon hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi:

“Problem mi, problem ama faiz kıskacından da çıkarttık"

“Enflasyon şu anda yüzde 60'ın üzerinde, problem mi, problem ama faiz kıskacından da çıkarttık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz.

Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız.

Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır."

“Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam”

"Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var. Faiz artırılmadan olmaz, diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Enflasyonla ilgili yapılması gereken şeyi, hep beraber yapacağız.

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz."

Nebati’nin açıklamaları sosyal medyada tepki topladı:

Bakan Nebati’nin açıklamaları, sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini topladı. Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi: