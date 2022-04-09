Türkiye'de Asgari Ücretliler 'Sefalet' İçerisinde Yaşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, Avrupa ülkelerindeki asgari ücret alım gücüyle, Türkiye'deki asgari alım gücü arasında resmi rakamlara dayalı bir kıyaslama yaptı. Ağababa, Türkiye'deki enflasyon oranının euro bölgesinden 14 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Türkiye’deki asgari ücretin yetersizliğine ve rekor kıran enflasyon oranına dikkat çekmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki resmi rakamlar üzerinden bir karşılaştırma yaptı. Ortak para birimi olarak euro kullanan ve 19 ülkeyi kapsayan euro bölgesinin yıllık gıda enflasyonundaki artışın yüzde 4,7 olduğunu belirten Ağbaba, Türkiye’de bu rakamın yüzde 70,33’lük bir artış ile euro bölgesine kıyasla 14 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, “Avrupa ülkelerindeki asgari ücretliler bolluk, ülkemizdeki asgari ücretliler ise sefalet ve açlık içerisinde yaşıyor” şeklinde kaydetti.

Türkiye’deki 5004 TL’lik brüt asgari ücretin ortalama olarak 311 euroya denk geldiğini belirten Ağbaba, bu ücretin Almanya’da 1621 euro, Fransa’da 1603 euro ve Hollanda’da 1725 euro olduğunu; Belçika ve Yunanistan’da ise sırasıyla 1658 ve 774 euro civarında olduğunu aktardı. Bununla birlikte Türkiye’nin Avrupa genelinde Venezuela ve Zimbabve ile birlikte en düşük asgari ücrete sahip üç ülkeden birisi olduğunu kaydeden Ağbaba, tüm Avrupa ülkeleri arasında en fazla asgari ücrete çalışan insana sahip ülkenin de yine Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'deki asgari ücretliler "sefalet ve açlık" içerisinde yaşıyor

“Almanya’da 1621 Euro asgari ücretle 8105 adet yumurta, 910 kilogram un, 2439 Kg patates alınabilirken, Türkiye’de asgari ücretle sadece 2647 adet yumurta, 405 kilogram un ve 712 kilogram patates alınabiliyor. “ ifadelerini kullanan Ağbaba, “Avrupa ülkelerinden Fransa, Hollanda, Belçika hatta yıllardır krizle boğuşan Yunanistan’da dahi asgari ücretliler ülkemizdeki asgari ücretliye göre temel besin maddelerinden daha fazla alabiliyor. “ şeklinde kaydetti.

Sözlerine “Fransa’daki bir asgari ücret ile 263 kilogram tavuk, Belçika’daki bir asgari ücret ile 255 kilogram ve Yunanistan’da bir asgari ücret ile 372 kilogram tavuk alınabiliyorken, Türkiye’deki asgari ücret ile sadece 131 Kg tavuk alınabiliyor. Bu durum şekerde, yağda, pirinçte, soğanda, et ve sütte de geçerli.” diyerek devam eden Ağbaba, “Bu ülkelerin hepsinde asgari ücretlinin alım gücü ülkemizdeki asgari ücretlinin alım gücünü kat be kat geride bırakmış durumda. Bir başka deyişle Avrupa ülkelerindeki asgari ücretliler bolluk, ülkemizdeki asgari ücretliler ise sefalet ve açlık içerisinde yaşıyor” diye de belirtti.

Türkiye’de bir yıllık gıda enflasyonu Euro Bölgesindeki bir yıllık gıda enflasyonundan 14 kat daha fazla olduğunu altını çizen Ağbaba, mart ayı genelindeki yıllık enflasyonun Almanya’da yüzde 7,3, Fransa’da 4,5, Hollanda’da 9,7 Belçika’da 8,3 ve Yunanistan’da ise yüzde 7,2 civarında seyrettiğini kaydetti. Buna göre sadece bu 5 ülke ile kıyaslandığında bu, Türkiye’nin yüzde 61 resmi enflasyonla Hollanda’dan 6 kat, Fransa’dan 13,5 kat fazla; komşu ülke Yunanistan’dan ise 8,5 kat daha fazla enflasyona sahip olduğu anlamına geliyor.