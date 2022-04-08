Yılsonu Dolar ve Enflasyon Tahminleri Açıklandı - Nisan 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan yeni dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladı. Özellikle yıl sonu enflasyon tahmininde büyük bir artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin nisan ayı sonuçları bugün paylaşıldı. Finansal ve reel sektördeki uzman kişilerin katıldığı anket, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisinin yeniden arttığını gözler önüne serdi. Bununla birlikte faiz beklentisi yeniden aynı düzeyde kaldı.

Paylaşılan anket sonuçlarına göre yıl sonu cari dolar/TL beklentisi 16,85 TL oldu. Bir önceki anket döneminde bu sayı 16,68 idi. Yıl sonu cari tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu ay önemli bir artış göstererek %46,44’e yükseldi. Bir önceki anket dönemindeki enflasyon beklentisi %40,47 idi.

Anketten çıkan sonuçlar: