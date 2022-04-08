Yılsonu Dolar ve Enflasyon Tahminleri Açıklandı - Nisan 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin nisan ayı sonuçları bugün paylaşıldı. Finansal ve reel sektördeki uzman kişilerin katıldığı anket, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisinin yeniden arttığını gözler önüne serdi. Bununla birlikte faiz beklentisi yeniden aynı düzeyde kaldı.
Paylaşılan anket sonuçlarına göre yıl sonu cari dolar/TL beklentisi 16,85 TL oldu. Bir önceki anket döneminde bu sayı 16,68 idi. Yıl sonu cari tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu ay önemli bir artış göstererek %46,44’e yükseldi. Bir önceki anket dönemindeki enflasyon beklentisi %40,47 idi.
Anketten çıkan sonuçlar:
- Yıl sonu enflasyon beklentisi: %46,44 (Bir önceki dönemde %40,47 idi)
- 12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %28,41 (Bir önceki dönemde %26,43 idi)
- 24 ay sonrası enflasyon beklentisi: %17,68 (Bir önceki dönemde %17,03 idi)
- Yıl sonu dolar beklentisi: 16,85 TL (Bir önceki dönem 16,68 TL idi)
- 12 ay sonrası dolar beklentisi: 17,84 TL (Bir önceki dönem 17,42 TL idi)
- GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi: %3,2 (Bir önceki dönem %3,4 idi)
- GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi: %4,0 (Bir önceki dönem %4,2 idi)
- Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi: %14 (Bir önceki dönem %14,22 idi)