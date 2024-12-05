Bugün sosyal medyada gündem olan esnafa konum vergisi getirilecek haberlerine bakanlıktan yalanlama geldi.

Bugün ortaya çıkan haberlerde, yepyeni bir verginin yolda olduğu öne sürülmüştü. “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” isimli yasayla geleceği belirtilen verginin esnafa yönelik olacağı iddia edilmişti. Bu kapsamda müşteriyle konum paylaşan esnaftan vergi alınacağı, ödemediği takdirde de 10 kat ceza alacağı aktarılmıştı.

Bu iddia, kısa sürede sosyal medyayı karıştırdı. Birçok insan, esnafa konum paylaşma vergisi gelme haberine sert tepki göstermeye başladı. Tepkiler büyürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya açıklık getiren bir açıklama geldi.

Esnafa konum vergisi gelecek haberleri gerçeği yansıtmıyor

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde; sosyal medya, bazın ve yayın organlarında yer alan esnafa konum vergisi gelecek haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kanunun; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi. Bakanlığın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Esnafa Konum Vergisi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir."